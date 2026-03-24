За нападение на 91-летнюю пенсионерку жительница Сызрани отправится в колонию

В Октябрьске суд вынес приговор за разбойное нападение на 91‑летнюю пенсионерку. Суд признал 50-летнюю сызранку виновной по статье "Разбой с применением насилия, с незаконным проникновением в жилище". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В апреле 2025 г. обвиняемая проникла в частный дом пенсионерки, плеснула в лицо хозяйке неустановленной жидкостью и нанесла множественные удары палкой по голове и туловищу. Под угрозой насилия обвиняемая заставила пенсионерку раскрыть место хранения денег, после чего похитила 104 тыс. рублей сбережений и сотовый телефон.

Потерпевшая была госпитализирована с телесными повреждениями в медучреждение.

Суд приговорил женщину к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также с осужденной взыщут 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального и материального вреда в пользу потерпевшей.