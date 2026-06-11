За вымогательство после махинаций с квартирой будут судить самарского риелтора

49-летний самарец предстанет перед судом за серию тяжких преступлений, сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина обманул доверителей при сделке с квартирой стоимостью 3,7 млн рублей. По версии следствия, в мае 2025 г. фигурант, осуществляя риелтерскую деятельностью, взял на себя обязательства по оформлению сделки продажи квартиры, принадлежащей знакомому. Оформив квартиру на своего сына, обвиняемый передал бывшему собственнику только 500 тыс. рублей. Остальную сумму пообещал отдать через полгода.

Не желая выполнять условия сделки, обвиняемый проник в квартиру потерпевших, избил и связал супругов, угрожая им ножницами. Злоумышленник требовал вернуть уже переданные 500 тыс. рублей и подписать документы о якобы полученном полном расчете.

Потерпевшим удалось вызвать полицию. Правоохранители прибыли на место и задержали нападавшего, который при этом оказал сопротивление.

Теперь самарца ждет суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района.