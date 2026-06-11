За вымогательство после махинаций с квартирой будут судить самарского риелтора

49-летний самарец предстанет перед судом за серию тяжких преступлений, сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина обманул доверителей при сделке с квартирой стоимостью 3,7 млн рублей. По версии следствия, в мае 2025 г. фигурант, осуществляя риелтерскую деятельностью, взял на себя обязательства по оформлению сделки продажи квартиры, принадлежащей знакомому. Оформив квартиру на своего сына, обвиняемый передал бывшему собственнику только 500 тыс. рублей. Остальную сумму пообещал отдать через полгода.
Не желая выполнять условия сделки, обвиняемый проник в квартиру потерпевших, избил и связал супругов, угрожая им ножницами. Злоумышленник требовал вернуть уже переданные 500 тыс. рублей и подписать документы о якобы полученном полном расчете.
Потерпевшим удалось вызвать полицию. Правоохранители прибыли на место и задержали нападавшего, который при этом оказал сопротивление.
Теперь самарца ждет суд. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках