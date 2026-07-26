Никита Базилевский: "Готовимся к следующему матчу — это сейчас самое важное"

Полузащитник тольяттинского "Акрона" Никита Базилевский после домашнего матча первого тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:5) в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги встречи, рассказал, чего, по его мнению, не хватило команде в атаке, а также поделился настроем перед следующим туром чемпионата.
— Никита, завершился первый матч сезона. Как оценишь его итог?
— Как можно оценить… Уже готовимся к следующей игре. Сейчас для нас самый важный следующий шаг.
— У "Акрона" были подходы к воротам, удары, моменты. Чего, на твой взгляд, не хватило в завершающей стадии?
— Может быть, удачи. Если бы забили свой мяч, игра могла бы сложиться немного по-другому.
— Ты появился на поле во втором тайме. Насколько доволен своей игрой?
— У меня, если честно, особо и не было моментов. Был дальний удар, который, наверное, не стоило наносить. Не скажу, что у меня были какие-то стопроцентные возможности отличиться.
— Такое поражение как-то повлияет на подготовку к следующему матчу?
— Нет. Продолжаем работать в том же режиме, с тем же настроем. Нужно выкладываться на сто процентов и двигаться дальше.
Во втором туре Российской Премьер-лиги "Акрон" вновь сыграет дома. 1 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинцы примут казанский "Рубин". Начало встречи в 15:00.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.