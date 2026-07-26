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Футбол Спорт

Никита Базилевский: "Готовимся к следующему матчу — это сейчас самое важное"

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полузащитник тольяттинского "Акрона" Никита Базилевский после домашнего матча первого тура Российской Премьер-Лиги с петербургским "Зенитом" (0:5) в интервью "Волга Ньюс" подвел итоги встречи, рассказал, чего, по его мнению, не хватило команде в атаке, а также поделился настроем перед следующим туром чемпионата.

фото предоставлено автором

— Никита, завершился первый матч сезона. Как оценишь его итог?

— Как можно оценить… Уже готовимся к следующей игре. Сейчас для нас самый важный следующий шаг.

— У "Акрона" были подходы к воротам, удары, моменты. Чего, на твой взгляд, не хватило в завершающей стадии?

— Может быть, удачи. Если бы забили свой мяч, игра могла бы сложиться немного по-другому.

— Ты появился на поле во втором тайме. Насколько доволен своей игрой?

— У меня, если честно, особо и не было моментов. Был дальний удар, который, наверное, не стоило наносить. Не скажу, что у меня были какие-то стопроцентные возможности отличиться.

— Такое поражение как-то повлияет на подготовку к следующему матчу?

— Нет. Продолжаем работать в том же режиме, с тем же настроем. Нужно выкладываться на сто процентов и двигаться дальше.

Во втором туре Российской Премьер-лиги "Акрон" вновь сыграет дома. 1 августа на стадионе "Солидарность Самара Арена" тольяттинцы примут казанский "Рубин". Начало встречи в 15:00.

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