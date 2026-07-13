"Акрон" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику Матиасу Фернандесу

"Акрон" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику "Индепендьенте Ривадавия" Матиасу, сообщает metaratings.ru со ссылкой на инсайдера Алекса Лаурини.
По информации источника, тольяттинский клуб сделал официальное предложение аргентинцам в размере $2 млн за трансфер футболиста.
Матиас Фернандес выступает за "Индепендьенте Ривадавия" с января 2026 года. В сезоне-2026 на его счету два гола и шесть ассистов в 23 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с клубом истекает зимой 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 млн евро.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.