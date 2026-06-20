Защитник "Акрона" Боян Димоски переходит в "Шкендию"

"Акрон" договорился с клубом из Македонии о трансфере крайнего защитника Бояна Димоски, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

24-летний игрок выступал за красно-черных с июня 2023 г. с двумя перерывами на аренду в "Партизан" и "Бачка Тополу". За "Акрон" Боян провел 42 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами и помог тольяттинцам впервые в истории выйти в РПЛ.