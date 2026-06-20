Защитник "Акрона" Боян Димоски переходит в "Шкендию"

"Акрон" договорился с клубом из Македонии о трансфере крайнего защитника Бояна Димоски, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
24-летний игрок выступал за красно-черных с июня 2023 г. с двумя перерывами на аренду в "Партизан" и "Бачка Тополу". За "Акрон" Боян провел 42 матча, в которых отметился тремя голевыми передачами и помог тольяттинцам впервые в истории выйти в РПЛ.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.