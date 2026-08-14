Владелец однокомнатной квартиры из Самары завел дома 27 кошек

Владелец однокомнатной квартиры в одном из ЖК исторического центра Самары 35-летний Андрей Шубин завел у себя дома 27 котов и кошек, пишет samara.mk.ru. За всеми хвостиками мужчина ухаживает: следит за питанием, регулярно водит к ветеринарам, все котики — стерилизованы.

По образованию Андрей программист, но по профессии видеограф. Когда переехал в квартиру, работа находилась в шаговой доступности, а дома жили три кошки. Жилищный комплекс окружен деревянными домами, зачастую заброшенными. Мужчина стал обращать внимание на бездомных кошек. Стал за ними ухаживать, а потом понял: вылечить и откормить больных можно только в домашних условиях. Так число питомцев стало увеличиваться с трех до 27.

"Одного-двух взял, так помог. Пристроил. Плохо пристроил — пришлось забрать. Потом появилась еще парочка, и что-то крышу сорвало. Да и в районе было много больных котов: медленно и уверенно их отлавливали, стерилизовали. Так у меня их здесь стало много. Я уже меньше занимался их пристройством, а больше — спасением их жизней. Сейчас хочу сосредоточиться на пристройстве, потому что перегруз полный. Раньше у меня еще хватало финансов, сейчас уже нет, потому что я почти ничего не монтирую, кроме того, что у меня здесь происходит", — рассказал Андрей.

В месяц хороший уход и питание обходятся в 104 тыс. рублей. Друзья помогли видеографу завести свой блог в соцсетях, где мужчина выкладывает ролики со своими питомцами. Подписчики часто помогают донатами и нередко почти полностью покрывают необходимую сумму. Но в случае срочных дорогостоящих операций приходится выходить за рамки бюджета. На траты Андрей не жалуется. Среди пациентов, которые попадают к нему, есть очень проблемные.

В квартире у мужчины стоит специфический запах, не сильный, но все же заметный, несмотря на ежедневные усилия. Он убирается в квартире ежедневно по 2-3 раза. С соседями Андрей договорился с самого начала.

"Мне бы не понравилось, если в соседней квартире воняло кошачьими делами. Просто значит хозяин не убирается. Значит плохие условия, значит что-то не так. Одни соседи просто ничего не говорят, они какие-то очень офисные ребята. А со всеми остальными есть контакт, и в случае чего мне говорят. Здесь живет женщина с собаками. Она сначала жаловалась, что у меня воняет табаком очень сильно. Потом увидела, что у меня кошки и такая: "Ой, Андрюша".

Когда подходишь к квартире, ощущается. Я чувствую, что этой дверью пахнет, потому что пахнет сама дверь. И это хочется сделать, но короб надо снять, поменять герметику, вот это всё сделать надо. Но когда до этого доходят руки, мне высылают какой-нибудь другой урок посерьёзнее", — считает видеограф-"котоман".

"Не было времени даже подумать просто. Ну это хорошая зависимость с другой стороны. То есть брал-брал-брал, потому что надо здесь и сейчас помогать. А потом уже, когда опомнился, проснулся уже. До последнего я держал котов на улице, насколько это было можно. Но в "минус" 32 я вижу, что кот легко мёрзнет, хоть у него есть уличное жильё, которое ему сделали. В квартале отсюда есть зелёная будка с пенополистиролом. Но появились котята, и котята уже мёрзнут. У них там "плюс" 15 в домике, но они мёрзнут. И я забрал всю семью", — объяснил Андрей.

При такой нагрузке ни об основной работе, ни тем более о личной жизни думать не приходится. В сутках всего 24 часа.

"Когда у меня появилась куча кошек, я даже не думал про отношения вообще. Все 100% времени уходили сюда. И долго я не думал, что может появиться девушка, которая подумает, что есть какой-то процент у меня в жизни, что я могу ей уделить. Я был в шоке, но девушка появилась, и она помогала мне с кошками, она поняла мою позицию, а вдвоём ещё более-менее получается тянуть", — признался мужчина.

Андрей считает, если пристроить котов, то получится жить посвободнее. К выбору будущих хозяев Андрей решил отнестись строго: отдаст только после подписания договора с обязательным еженедельным отчетом в течение месяца.

Наш герой хочет быть уверенным на 100%, что животное в надежных, любящих руках. И желательно, чтобы забирали по 2-3 котика — так им будет проще пережить стресс от переезда и быстрее адаптироваться к новым условиям. Пока Андрей планирует раздать 18 хвостиков.