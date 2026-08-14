Владелец однокомнатной квартиры из Самары завел дома 27 кошек

Владелец однокомнатной квартиры в одном из ЖК исторического центра Самары 35-летний Андрей Шубин завел у себя дома 27 котов и кошек, пишет samara.mk.ru. За всеми хвостиками мужчина ухаживает: следит за питанием, регулярно водит к ветеринарам, все котики — стерилизованы.
По образованию Андрей программист, но по профессии видеограф. Когда переехал в квартиру, работа находилась в шаговой доступности, а дома жили три кошки. Жилищный комплекс окружен деревянными домами, зачастую заброшенными. Мужчина стал обращать внимание на бездомных кошек. Стал за ними ухаживать, а потом понял: вылечить и откормить больных можно только в домашних условиях. Так число питомцев стало увеличиваться с трех до 27.
"Одного-двух взял, так помог. Пристроил. Плохо пристроил — пришлось забрать. Потом появилась еще парочка, и что-то крышу сорвало. Да и в районе было много больных котов: медленно и уверенно их отлавливали, стерилизовали. Так у меня их здесь стало много. Я уже меньше занимался их пристройством, а больше — спасением их жизней. Сейчас хочу сосредоточиться на пристройстве, потому что перегруз полный. Раньше у меня еще хватало финансов, сейчас уже нет, потому что я почти ничего не монтирую, кроме того, что у меня здесь происходит", — рассказал Андрей.
В месяц хороший уход и питание обходятся в 104 тыс. рублей. Друзья помогли видеографу завести свой блог в соцсетях, где мужчина выкладывает ролики со своими питомцами. Подписчики часто помогают донатами и нередко почти полностью покрывают необходимую сумму. Но в случае срочных дорогостоящих операций приходится выходить за рамки бюджета. На траты Андрей не жалуется. Среди пациентов, которые попадают к нему, есть очень проблемные.
В квартире у мужчины стоит специфический запах, не сильный, но все же заметный, несмотря на ежедневные усилия. Он убирается в квартире ежедневно по 2-3 раза. С соседями Андрей договорился с самого начала.
"Мне бы не понравилось, если в соседней квартире воняло кошачьими делами. Просто значит хозяин не убирается. Значит плохие условия, значит что-то не так. Одни соседи просто ничего не говорят, они какие-то очень офисные ребята. А со всеми остальными есть контакт, и в случае чего мне говорят. Здесь живет женщина с собаками. Она сначала жаловалась, что у меня воняет табаком очень сильно. Потом увидела, что у меня кошки и такая: "Ой, Андрюша".
Когда подходишь к квартире, ощущается. Я чувствую, что этой дверью пахнет, потому что пахнет сама дверь. И это хочется сделать, но короб надо снять, поменять герметику, вот это всё сделать надо. Но когда до этого доходят руки, мне высылают какой-нибудь другой урок посерьёзнее", — считает видеограф-"котоман".
"Не было времени даже подумать просто. Ну это хорошая зависимость с другой стороны. То есть брал-брал-брал, потому что надо здесь и сейчас помогать. А потом уже, когда опомнился, проснулся уже. До последнего я держал котов на улице, насколько это было можно. Но в "минус" 32 я вижу, что кот легко мёрзнет, хоть у него есть уличное жильё, которое ему сделали. В квартале отсюда есть зелёная будка с пенополистиролом. Но появились котята, и котята уже мёрзнут. У них там "плюс" 15 в домике, но они мёрзнут. И я забрал всю семью", — объяснил Андрей.
При такой нагрузке ни об основной работе, ни тем более о личной жизни думать не приходится. В сутках всего 24 часа.
"Когда у меня появилась куча кошек, я даже не думал про отношения вообще. Все 100% времени уходили сюда. И долго я не думал, что может появиться девушка, которая подумает, что есть какой-то процент у меня в жизни, что я могу ей уделить. Я был в шоке, но девушка появилась, и она помогала мне с кошками, она поняла мою позицию, а вдвоём ещё более-менее получается тянуть", — признался мужчина.
Андрей считает, если пристроить котов, то получится жить посвободнее. К выбору будущих хозяев Андрей решил отнестись строго: отдаст только после подписания договора с обязательным еженедельным отчетом в течение месяца.
Наш герой хочет быть уверенным на 100%, что животное в надежных, любящих руках. И желательно, чтобы забирали по 2-3 котика — так им будет проще пережить стресс от переезда и быстрее адаптироваться к новым условиям. Пока Андрей планирует раздать 18 хвостиков.
Последние комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???