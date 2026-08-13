"Дорожный пристав" не дремлет: на трассах региона система по госномерам вычисляет авто должников

С начала 2026 года такие рейды принесли ощутимый результат: взыскано свыше 26,6 млн руб., под арест попали 190 автомобилей, принадлежащих должникам, сообщили в ГУФССП России по Самарской области.

"Как показывает практика, не все должники готовы добровольно погашать имеющиеся задолженности. "Дорожный пристав" помогает судебным приставам в поиске неплательщиков, позволяет напомнить водителям о долгах и необходимости их погашения. У тех, кто не желает самостоятельно исполнять свои финансовые обязательства, транспортное средство арестовывается и отправляется на реализацию, а вырученные средства идут на погашение имеющихся задолженностей", — прокомментировала начальник Отдела организации исполнительного розыска и реализации имущества должников Евгения Котова.