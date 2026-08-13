Два в одном: студентке ТГУ Екатерине Якимхиной не пришлось выбирать между дизайном и программированием

Студентка Тольяттинского государственного университета Екатерина Якимхина с детства увлекалась рисованием. А в средней школе по совету мамы попала на курсы по программированию в технопарке «Жигулевская долина». Там заметили ее творческие способности и предложили попробовать себя в компьютерном дизайне. Новое направление пришлось Екатерине по душе, но до момента поступления в вуз оставалось только увлечением.

«Когда пришло время поступать, я по-прежнему не знала, что именно хочу: программирование или дизайн. Но точно решила, что учится буду в Тольятти, хотя у меня была возможность выбрать другие университеты. Я поняла, что в ТГУ будет удобнее, к тому же у меня были знакомые со старших курсов. Еще одним немаловажным фактором стали доплаты к стипендии, которые дает вуз за хорошие баллы на экзамене», – признается Екатерина.

И с направлением обучения в ТГУ ей тоже повезло. Среди большого разнообразия ИТ-специальностей Екатерина нашла ту, которая объединяет в себе оба ее интереса – «Программирование и UX/UI-дизайн» в Институте креативных индустрий, строительства и архитектуры.

«Это смешанное направление, в котором мы получаем достаточный уровень знаний как по программированию, так и по дизайну, – поясняет Екатерина. – UX (User Experience) – «пользовательский опыт», UI (User Interface) – «пользовательский интерфейс». Другими словами, я учусь на дизайнера интерфейсов, задачей которого является удобство использования сайтов, приложений, игр, чтобы пользователь легко ориентировался, без всяких подсказок понимал, что и как делать, куда нажимать, ну и чтобы сам визуал был эстетичен».

О своем выборе Екатерина не жалеет. Сейчас ей 19, она уже перешла на 3-й курс, и учеба по-прежнему ей нравится.

«Мы уже прошли разные языки программирования, изучили принципы композиции и колористики, графические приложения, а также освоили работу с нейросетями. В будущем это позволит избежать многих ошибок», – говорит Екатерина.

Параллельно она осваивает и другие направления, ведь ТГУ предоставляет своим студентам широкие дополнительные образовательные возможности. Так, на втором курсе практически случайно Екатерина попала на курс AI/ML-инжиниринга (ML-engineering – Machine Learning Engineering / Инженерия машинного обучения). Эта образовательная программа стала результатом партнерства Тольяттинского госуниверситета и АО «Акрон Холдинг», нацеленного на подготовку кадров для цифровой экономики. Курс был построен по принципу «обучение через продукт»: его участникам предстояло создать полноценный цифровой сервис – от анализа данных до развертывания и интеграции с современными AI-моделями. По завершении программы ее выпускники стали специалистами по искусственному интеллекту и машинному обучению, и получили удостоверение о повышении квалификации, информация о котором вносится в федеральный реестр сведений о документах об образовании и о квалификации, что гарантирует его признание работодателями по всей России.

«Это вообще не по моей специальности. Весь курс был связан с ИИ-моделями, их созданием и обучением. Мне это интересно, поэтому я пошла на этот курс. Тем более что для студентов это было бесплатно. Я подумала: почему нет? Ведь технологии ИИ быстро развиваются, и спрос на специалистов в этой области только растет», – говорит Екатерина.

Курс длился два месяца, занятия проходили 4-5 раз в неделю по вечерам. Справились с такой дополнительной нагрузкой не все. Из 15 человек, по словам Екатерины, до финиша добрались только 6. Тему для итоговой работы для каждого определил жребий.

«Тема моей работы – «Тональность отзывов на фильмы». На примере сервиса «Кинопоиск» мне удалось создать модель, которая анализирует отзывы и рецензии к фильмам и сериалам. ИИ классифицирует их по характеру – положительный или негативный, выделяет разными цветами, а потом, исходя из общего объема, выводит рейтинг той или иной картины. Такая автоматизация помогает как создателям, так и пользователям быстро оценить предлагаемый контент», – отмечает Екатерина.

Созданную модель можно переформатировать под задачи любой платформы. На защите проекта присутствовали представители «Акрон холдинга», и Екатерина надеялась, что ее работа их заинтересует, ведь модель можно использовать для модерации сообщества футбольного клуба «Акрон». Но пока добиться желаемого не получилось. Впрочем, Екатерина не отчаивается. В ближайшей перспективе ей хотелось бы попасть на практику в хорошую компанию, чтобы набираться опыта в UX/UI-дизайне и программировании. А уже после вуза продолжить работу по специальности. Но главное – в родном городе. «Мне нравится Тольятти. И здесь тоже много компаний, в которых можно хорошо устроиться», – подчеркивает Екатерина.

Материал подготовлен при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.