Звезды академической музыки приглашают зрителей на открытый диалог об искусстве

В субботу, 15 августа в галерее "Новое пространство" Самарской областной научной библиотеки состоится уникальная творческая встреча в формате диалога. Гостями вечера станут блестящие музыканты — виртуоз-органист Тимур Халиуллин и талантливый скрипач Никита Давыдов.

Творческая встреча задумана как доверительный разговор со зрителями о природе прекрасного. В уютной атмосфере галереи самарцы и гости города смогут узнать, как рождаются музыкальные интерпретации, где исполнители ищут вдохновение, какие испытания и открытия ждут человека, посвятившего себя искусству.

Тимур Халиуллин — артист Московского международного Дома музыки, солист Белгородской и Курской государственных филармоний, Заслуженный артист Удмуртской Республики, лауреат престижных всероссийских и международных конкурсов. Его творческие достижения отмечены медалью "Будущее России", национальной общественной наградой "Лучший молодой творческий деятель России" и почетным титулом "Органист года".

Никита Давыдов — выпускник Санкт-Петербургского музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова и студент Санкт-Петербургской государственной консерватории. Молодой музыкант является победителем Всероссийского конкурса "Молодые виртуозы России" и международного конкурса им. Яна Сибелиуса.

Встреча состоится при поддержке Межрегионального проекта ДШИ им. А. Я. Басс "Педагог — педагогу" и просветительского проекта Натальи Ильиной "Свет во тьме". Организаторы мечтают сделать академическую музыку доступной и понятной каждому, разрушая стереотипы о "закрытости" классического искусства.