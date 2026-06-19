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Музыка Культура

Объявлена программа XIX фестиваля "Тремоло"

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодный фестиваль музыки и искусств "Тремоло" - одно из самых ожидаемых летних событий Самарской области. В 2026 году он пройдет в 19-й раз и, по оценкам организаторов, соберет на берегу Волги около 3000 гостей. В этом году публике представят три концертных вечера с участием артистов из Санкт-Петербурга, Москвы и Аргентины.

Фото: предоставлено организаторами Фестиваля музыки и искусств “Тремоло”

3 июля. Впервые в Тольятти - Дмитрий Носков. Автор саундтреков к фильмам "Притяжение", "Текст", "Холоп" и др. Победитель проекта "Ярче звезд" на ТНТ. Номинант премии "Золотой Орел". На "Тремоло" артист представит программу хитов "Я буду петь тебе как Фрэнк". В ней прозвучат оригинальные аранжировки, приобретенные в Нью-Йорке, - те самые, в которых играл оркестр для Фрэнка Синатры. На фестивале они прозвучат в исполнении Оркестра Сергея Богданова.

4 июля. Новый для фестиваля формат - музыкально-хореографическое шоу "История танго". Его представят ансамбль Orquesta Primavera - один из лучших танго-коллективов России - и приглашенные артисты. Специальный гость вечера - аргентинский тенор, солист Мариинского театра Карлос ДʼОнофрио. Пластику и страсть танго подарят чемпионы Санкт-Петербурга по бальным танцам Игорь Соколов и Татьяна Симонова. Программа охватывает эволюцию жанра: от классических ритмов Себастьяна Ирадьера до современных импровизаций.

5 июля. Главный вечер "Тремоло" - концерт "Опера. Чувства. Природа". На сцену выйдут легенды! Инструментальные партии исполнит Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", созданный Правительством и вот уже четверть века являющийся официальным оркестром столицы. За пультом - маэстро Фабио Мастранджело, художественный руководитель фестиваля, дирижер международного класса. Солировать будут Ольга Толкмит (сопрано, солистка "Геликон-оперы", номинант "Золотой Маски") и Василий Ладюк (баритон, приглашенный солист Большого театра, заслуженный артист России). В программе - арии и дуэты из опер Чайковского, Пуччини, Верди, Леонкавалло и Масканьи.

3-5 июля в поддержку главного концерта "Опера. Чувства. Природа" будет работать одноименная выставка. Свое уникальное видение региона и граней искусства представят художники Игорь Панов, Асия Петрова и Милана Лященко.

Подробности - на официальном сайте фестиваля volgaclassic.ru.

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