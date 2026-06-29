Дебют Stereoleto в Самаре: как Найк Борзов, Хаски и другие артисты покоряли город

27 июня в Самаре впервые прошел фестиваль Stereoleto — масштабное событие, которое из чисто музыкального формата давно превратилось в полноценный праздник выходного дня с несколькими сценами, гастропространством, выставками и другими активностями. В 2026 году география фестиваля расширилась: мероприятие пройдет в трех городах — Санкт‑Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. В Самаре выступления в последний момент перенесли из Струковского сада в "МТЛ Арену", но это не помешало собрать яркую публику.

Фестиваль Stereoleto проводится с 2002 года и в этом году отметил 25-летие. Его главная идея остается неизменной: представлять стильную и передовую музыку вне жанровых рамок и открывать новые имена. Около половины участников каждого года составляют новые и восходящие артисты. За всю историю на сценах Stereoleto выступили более 700 исполнителей. Среди них немало тех, кто позже определил лицо российской независимой сцены — например, Shortparis, Сироткин, The Hatters, Антоха МС.

В Самаре артисты выступали на двух сценах. Хедлайнерами стали "Каспий", "Хмыров", "Beautiful boys", Найк Борзов и Хаски.

Группа "Каспий" иронично обыграла популярный мем о Самаре/Саратове: коллектив исполнил "Девочка из Саратова" и поприветствовал "саратовцев". Такой ход вызвал у публики улыбку и подчеркнул узнаваемую самоиронию группы.

фото Максима Сидоренко

"Beautiful boys" продемонстрировали баланс между гитарной интеллигентностью и мелодической "задушевностью" — именно это сочетание сделало коллектив одним из главных открытий последнего года. Как отметил солист Иван Подгороднев, "все струны рвутся только на особенных выступлениях". В финале номера музыканты бросили в зал барабанные палочки.

Не менее ярким оказалось выступление "Хмырова": группа не боится поднимать бытовые и даже шокирующие темы, превращая их в сильные метафоры. Во время исполнения песни "Тренер" из сериала "Первая ракетка" солист облил зал водой — такой перформанс усилил эффект от провокационных слов: "я ради тебя лягу под трамвай".

фото Максима Сидоренко

Найк Борзов вызвал у зрителей теплую волну ностальгии, напомнив о знаковых работах, которые когда‑то задали новый подход к написанию текстов. Артист призвал публику отложить телефоны и прожить момент вживую: "Я уверен, на ваших смартфонах еще куча заряда — вы живете в моменте, и за это я вас уважаю. Давайте потратим заряд на свет фонариков!". Его подход нашел отклик: для большинства зрителей именно этот сет стал поводом отказаться от съемки и полностью погрузиться в концерт. В конце выступления Найк пожелал всем "долгой и прикольной жизни".

В беседе с прессой Найк Борзов рассказал, как выстраивает связь с аудиторией и что для него значит фестиваль. С улыбкой говоря о внимании молодежи, артист признался: "Наверное, я крутой — это раз. А во‑вторых, я просто не пропадаю: выпускаю треки, веду соцсети, стараюсь все делать на уровне. Вот люди и замечают, новая молодежь подтягивается".

Главным же в общении с публикой он называет простое чувство — любовь: "Все строится на любви: я люблю людей, и они любят меня. И знаете, разницы между тем, как было в начале карьеры, и тем, что сейчас, я особо не чувствую — все по-прежнему крутится вокруг этого чувства. А сейчас я вообще в каком‑то волжском гедонизме: мне тут подарили украшение, так я сразу его надел".

Найк отметил, что в Самаре бывает нечасто, но каждый приезд — это обязательно встреча с давними друзьями. "Сегодня уже успел увидеться с группой Bajinda Behind The Enemy Lines и Аллой Четаевой — мы много работали вместе. Как раз сегодня обсуждали с Аллой тему преемственности: ее дочка теперь ходит на все мои концерты", — поделился музыкант.

Он также упомянул выступление группы "Диктофон" на второй сцене: "Еще несколько лет назад ребята под руководством Олега Гаркуши (солиста группы "АукцЫон") прислали мне демо песни "Космонавт". Мне сразу откликнулся их подход — этакая атмосфера шестидесятых и аналоговый звук. А самое занятное, что сейчас Антон (солист группы "Диктофон") активно участвует в записи моей новой пластинки — она выйдет уже в следующем году".

Говоря о самом фестивале, Найк Борзов выделил его символическое звучание: "Стерео — это ведь не просто слово, это целый символ. Такой эффект на фестивалях воплотить непросто, понятие когда‑то перевернуло всю музыку. Ну а самое главное, чтобы после мероприятия все благополучно добрались домой".

фото Максима Сидоренко

Особый интерес у самарской публики вызвало выступление Хаски: его шоу ломает привычные представления о рэп‑концертах. На сцене артист сочетал пронзительную лирику с нарочито болезненной пластикой — резкие движения, подрагивающие плечи, судорожные вздохи и проглатывание слов усиливали трагикомический эффект "театра одного актера". Шоу дополнила подтанцовка: участники вышли на сцену топлес и имитировали выстрелы в толпу из водных автоматов, завершив программу экспрессивным финалом.