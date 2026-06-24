Музыкальная драма "Скрипка" от самарских авторов прозвучит в "Новом пространстве"

В четверг, 25 июня, в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки пройдет показ моноспектакля "Скрипка". Сцены из пьесы исполнит один из авторов — лауреат Грушинского фестиваля Юрий Карпов.

Музыкальная драма раскрывает тему Великой Отечественной войны.

Пьеса основана на свидетельствах и воспоминаниях тех, кто застал это страшное время, спектакль перенесет зрителей в 1942 год. Время подлинного героизма глазами участников войны и их потомков передадут стихи и музыка Юрия Карпова.

Музыкант и сценарист Юрий Карпов и писатель Леонид Острецов создали пьесу "Скрипка" как дань уважения подвигу советских солдат, вставших на защиту Отечества. С творчеством Леонида Острецова гости "Нового пространства" уже могли познакомиться на показе музыкально эскиза к спектаклю "Приключения Тома Сойера". Его перу также принадлежат сценарии к постановкам "Два благородных дона" (Самарский академический театр драмы им. М. Горького), "Провинция" (театр "Мастерская") и "Про Ивана-молодца и подарки из ларца" (САТОБ), написанные в паре с Александром Немировским.