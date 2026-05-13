Концерт "Связь времен" пройдет в Областной научной библиотеке

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
15 мая в 18:00 в галерее "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится концерт "Связь времен". Программу исполнят самарские музыканты, студенты и преподаватель ДШИ им. А.Я.Басс.

Перед гостями выступит почетный работник общего образования РФ, преподаватель фортепиано Елена Мухаметова, которая недавно отпраздновала 40 лет профессиональной деятельности. С ней в паре сыграет программу концерта ее воспитанница, лауреат всероссийских и международных конкурсов, стипендиат главы г. о. Самара Софья Кочеткова. Вместе они воплотят силу преемственности поколений пианистов, продемонстрируют неразрывную связь ученика и учителя. Особый эффект подарит окружение: концерт будет исполнен посреди работ юных талантливых художников, финалистов конкурса "Жигулевская палитра", которые тоже были созданы во многом благодаря усилиям преподавателей.

В программу концерта войдут великие произведения гениальных композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Людвига вана Бетховена, А.П.Бородина, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова и других. А почетным гостем вечера станет фортепианный дуэт лауреатов всероссийских и международных конкурсов Дарьи Щукиной и Елены Шулеповой.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки "ВКонтакте".

15 мая 2026 года в 18:00, галерея "Новое пространство" Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

