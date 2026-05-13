Владимир Кошелев поменял ЛДПР на "Единую Россию"

Депутат Государственной думы Владимир Кошелев подал документы для участия в праймериз "Единой России". Об этом в своем канале в Мах написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
По словам главы региона, накануне он провел встречу с Владимиром Кошелевым, на которой депутат сообщил "о намерении участвовать в предварительном голосовании партии "Единая Россия".
"Он уже подал документы в оргкомитет. Как секретарь реготделения "Единой России" полностью поддерживаю такое решение. Желаю Владимиру Алексеевичу успеха", - сообщил Вячеслав Федорищев.
Значимый нюанс состоит в том, что сейчас Владимир Кошелев представляет в Госдуме ЛДПР (он также с 2021 г. был координатором реготделения партии), а положение праймериз "Единой России" не допускает к участию в нем членов других партий. На видео, которое сопровождает пост губернатора в Мах, Кошелев говорит, что написал заявление о вступлении в "Единую Россию".
При этом не уточняется, в каком именно праймериз будет участвовать Кошелев - по выборам в Госдуму или губернскую думу. На сайте праймериз его фамилия пока не опубликована. Ранее появлялась информация о намерении Владимира Кошелева стать сенатором, для чего ему достаточно избраться депутатом губернской думы.
В 2016 г. Владимир Кошелев уже избирался депутатом Самарской губернской думы, где входил во фракцию "Единая Россия" и возглавлял комитет по строительству.
Владимир Кошелев родился 1 октября 1974 года. После окончания в 1989 г. средней школы №8 г. Куйбышева поступил в Самарский механико-технологический техникум. Обучение совмещал с работой в ОАО "Международная авиационная корпорация" токарем. С 1996 г. работал в коммерческих структурах, с 1999 г. по 2006 г. - в должности заместителя директора по коммерческим вопросам в ЗАО (ППСО) АО "Авиакор". В 2006 г. был избран председателем совета директоров строительной корпорации "Авиакор", которая впоследствии была переименована в Корпорацию "КОШЕЛЕВ". Корпорация известна по одноименному жилому микрорайону, который она построила на границе Красноглинского района Самары и Волжского района области. Кроме того, компании, связанные с Владимиром Кошелевым, строили жилье в Калужской области и Сергиевом Посаде, а также отель Lotte в Самаре.
Владимир Кошелев - кандидат экономических наук, имеет звание "Почетного строителя России".
Женат. Воспитывает троих детей.