По народной программе "Единая Россия" и РЖД проведут модернизацию железнодорожных вокзалов в регионах

Она подразумевает их трансформацию в комфортные и современные общественные пространства — с развитой инфраструктурой и безбарьерной средой, что повысит качество поездок по всей стране.

Речь идет не только о капитальных ремонтах зданий, но и о переосмыслении их функционала — с учетом потребностей жителей населенных пунктов и пассажиров. Идею о таком подходе высказали участники круглого стола "Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность" партийного форума "Есть результат!" в Ростове-на-Дону. Инициатива войдет в обновленную Народную программу "Единой России".

Всего за пять лет уже модернизировано 16 зданий вокзалов. В 2026 году работы по обновлению вокзальных комплексов начнутся в Самаре, Благовещенске и Ноябрьске. Ранее завершились капремонты Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, в Горячем Ключе Краснодарского края, и Биробиджане Еврейской автономной области.

"Железнодорожный транспорт важен для жителей нашей страны, учитывая ее огромные масштабы. По народной программе "Единой России" проводится масштабная модернизация вокзалов: строятся новые платформы, пешеходные мосты и тоннели. Все работы ведутся с учетом требований доступности для инвалидов. Ветераны СВО с тяжелыми ранениями теперь могут передвигаться там, где раньше это было затруднительно. Новая концепция модернизации вокзалов расширит их функционал и сделает развитым общественным пространством", — отметил координатор направления "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" народной программы партии, заместитель начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", Герой России Владимир Сайбель.

На небольших станциях началось применение технологии строительства модульных вокзалов. Это здания из блочно-модульных конструкций с использованием современных технологий и долговечных материалов отечественного производства, которые позволяют создавать уникальный дизайн — от современных небольших капсульных конструкций (например, на станциях Шарташ или Мельниково) до воссоздания исторического облика вокзалов (например, на станциях Калязин, Переславль-Залесский или Сосногорск.

Модульные вокзалы абсолютно автономны. При этом обеспечивается их полное функционирование в соответствии со всеми современными требованиями безопасности и комфорта для пассажиров. Они оснащены автоматизированными системами информирования, оповещения, а также удаленного управления, что позволяет обеспечить работу вокзала в круглосуточном режиме. В России уже создано 12 модульных вокзалов.

Помимо этого, "Единая Россия" совместно с РЖД продолжает проект по созданию специализированных залов ожидания Центра содействия мобильности. Пространства проектируются при участии федерального координатора партпроекта "Единая страна — доступная среда", депутата Госдумы Михаила Терентьева. Помещения учитывают потребности всех категорий маломобильных пассажиров, в том числе, ветеранов боевых действий.

Отдельным направлением работы стало развитие железнодорожного туризма. Инициированный "Единой Россией" закон вводит правовые основы для туристических поездов и маршрутов. Новые форматы позволят использовать поезда как "отели на колесах", обеспечивая пассажирам расширенный спектр услуг, включая экскурсионные и образовательные программы.