В Народную программу "Единой России" поступило более 240 тысяч предложений со всей страны

Результаты обработки предложений представили на Экспертном совете под председательством Дмитрия Медведева. Работа над новой Народной программой идет, исходя из интересов избирателей и реальных возможностей экономики страны, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Онлайн в новую программу поступило 130 тысяч предложений — сбор идет на сайте естьрезультат.рф. Все инициативы распределены на пять смысловых блоков.

Первый — "Устройство самой большой страны в мире". Сейчас в нем — 44 тысячи предложений, которые касаются того, что обеспечивает повседневную жизнь каждого человека: медицины, образования, ЖКХ, экологии, формирования доступной среды, сообщил Председатель партии на заседании Экспертного совета.

"Второй блок касается производительности труда и кадров. Он собрал 30 тысяч предложений по повышению эффективности производства, оптимизации ресурсов, наукоемким и цифровым решениям в промышленности, подготовке кадров. 24 тысячи предложений поступило по направлению культурно-ценностный вызов. Этот блок охватывает вопросы патриотического воспитания, развития культуры, искусства, молодежной политики и защиты наших российских ценностей. 23 тысячи инициатив относится к блоку "Демографический вызов". Он затрагивает вопросы рождаемости, поддержки семей с детьми, продолжительности и качества жизни", — рассказал Дмитрий Медведев.

По его словам, внимание люди уделяют и блоку, связанному с обеспечением безопасности в стране.

"Это тема, которая включает в себя оборонно-технологический вызов. Он объединил 12 тысяч предложений. Речь идет о развитии новых технологий производства, которые усиливают оборонный потенциал страны, укрепляют ее суверенитет", — добавил Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что для всех разделов новой Народной программы "Единой России" важна тема поддержки участников СВО.

"В действующей народной программе этот раздел появился в конце 2024 года, потому что мы программу дополняем в движении, что называется, на марше. Не ждем Съезда или каких-то электоральных событий. Эту работу мы тоже продолжаем, подчеркиваю, не в рамках отдельного блока, а по всем направлениям нашей программы: от медицины и реабилитации до образования, занятости", — заявил Председатель партии.

Для отчета по действующей программе и сбора предложений в новую партия проводит форумы — их состоялось 43 региональных и три окружных. Каждый посвящен конкретной теме: развитию промышленности, жилищному строительству, детям, молодежи.

"Форумы стали хорошей дискуссионной площадкой, где было много споров, много предложений от экспертов "с земли", звучит критика со стороны представителей Правительства. Но в результате этих споров, как мы знаем, рождается истина", — сказал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Сегодня избиратели ожидают новых решений, подчеркнул он.

"Идут предложения в новую Народную программу. Поэтому формат, который нами выбран, позволяет рассчитывать, что в конечном итоге программный документ, с которым мы с вами пойдем на выборы, отработанный в формате всенародных предложений, это точно тот документ, за который нам с вами будет не стыдно. Количество форумов и мероприятий в связи с проведением избирательной кампании будет расти. Поэтому наша работа будет более интенсивной. И объем предложений, конечно, однозначно перейдет на миллионы", — акцентировал секретарь Генсовета партии.

Результаты обработки поступивших инициатив представили эксперты. Самое важное, что волнует людей, это доступные медицина и лекарства, поддержка семей с детьми, особенно многодетных, состояние дорог, ЖКХ, водоустройство, вода в малых городах и селах, экология, утилизация отходов, отметил ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Алексей Комиссаров.

"По каждому блоку проводим обсуждение. Это социальный блок, инфраструктура, природные ресурсы, экология, экономика, работа и промышленность, суверенитет и безопасность. В каждой сессии активно участвуют не только профессора, научные сотрудники, но и представители профильных органов государственной власти. Мы агрегируем эти предложения, проводим профессиональный анализ, осуществляем оценку реализуемости, социальной значимости в соответствии с государственным приоритетом и, конечно, реальным запросом граждан", — сказал он.

Отдельное направление Народной программы — технологический блок. Он будет содержать инновационный раздел, который рассчитан на перспективу до 2050 года. Основной же раздел касается ближайших перспектив технологического развития, сообщил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. В формировании технологического блока участвует Совет "Единой России" по инновационному и технологическому развитию.

"К работе Совета привлекаем безоговорочных авторитетов в той или иной сфере. Если мы говорим про искусственный интеллект — это Сбер, если гражданские беспилотники — Геоскан, Центр беспилотных систем и технологий, научные школы: Бауманка, МФТИ, Институты развития, ВЭБ, Сколково. Наша задача — сформировать технологический раздел таким образом, чтобы он отвечал на вопросы, какие самые удобные и перспективные технологии будут в сферах обеспечения связи, оказания медицинских услуг, образовательных услуг, в сфере безопасности", — сказал Дмитрий Баканов.

Об инициативах в сфере жилищного строительства и обеспечения жильем рассказала президент Фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. По ее словам, анализ предложений в Народную программу показал, что необходимо развивать арендное жилье, механизмы жилищно-строительных кооперативов и комплексного развития территорий.

О поддержке предпринимательства говорил председатель общественного совета партпроекта "Предпринимательство", президент "Опоры России" Александр Калинин. По его словам, эксперты считают, что в новой Народной программе должны найти отражение вопросы финансовой поддержки малого бизнеса по федеральной программе, повышения производительности труда, нового образовательного стандарта предпринимательства и единого стандарта по имущественной поддержке участников СВО, которые открыли собственное дело по партийной программе "СВОй бизнес".

Помимо этого, речь шла о непосредственной поддержке участников спецоперации. Они касаются занятости ветеранов спецоперации, обеспечения их жильем, адаптации к мирной жизни, участия в патриотическом воспитании детей и молодежи. Их разработали при участии самих ветеранов, представителей власти и общественных организаций, сообщил военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

"Единая Россия" — правящая партия, и она не должна заниматься прожектерством и популизмом, давать неисполнимые обещания, заявил он.

"Другие партии, естественно, это делают, на этом все устроено. Оппозиция, любая оппозиция, всегда находится в положении, когда ее задача — в основном критиковать. Поэтому для нас популизм является недопустимым решением или недопустимым подходом. Нужно и дальше в тесном взаимодействии с коллегами из Правительства и, конечно, также с экспертным сообществом тщательно выверять каждую формулировку и цифру Народной программы. Я прошу всех к этому отнестись максимально внимательно", — заключил председатель партии.

Отметим, что от жителей Самарской области уже поступило более 1 200 предложений в новую Народную программу. Сбор предложений проходит на сайте "Есть результат" https://естьрезультат.рф/

Напомним, старт сбору предложений в новую народную программу "Единой России" Председатель партии Дмитрий Медведев дал 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии "Есть результат!" в Екатеринбурге. Партия проведет аналогичные форумы во всех федеральных округах. На них Правительство отчитается о выполнении народной программы "Единой России" по всем направлениям.

Помимо этого, будут сформированы предложения в новый программный документ.

Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.

Рамку программы на десятилетия "Единая Россия" представит в июне, а в августе, ко второму этапу Съезда партии, — народную программу на пять лет.