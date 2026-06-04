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Сбер и НСПК запустят новые сервисы и расширенную экосистему привилегий

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер и Национальная система платёжных карт на XXIX Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве в сфере масштабирования и продвижения премиальных банковских карт Mir Supreme.

Документ подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв и генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин.

Стороны сосредоточатся на запуске новых сервисов, расширении программ лояльности и развитии решений, которые повышают практическую ценность премиального продукта в ежедневных сценариях. Речь идет о системном усилении предложения для премиального клиентского сегмента — одного из наиболее требовательных и значимых с точки зрения долгосрочной лояльности, транзакционной активности и потребления экосистемных услуг.

Подписание соглашения отвечает сразу нескольким стратегическим задачам банка: повышению конкурентоспособности премиальных карточных продуктов, росту вовлеченности клиентов в повседневное использование карты, расширению частоты и глубины клиентских сценариев, а также укреплению роли национальных платёжных инструментов в сегменте наиболее ценной аудитории.

Особое внимание стороны уделят удобству использования карты, качеству клиентского опыта и масштабированию сервисов, которые выходят за пределы классического банковского функционала. Такой подход позволяет формировать вокруг премиального продукта полноценную пользовательскую экосистему, где карта становится не только платёжным инструментом, но и важной частью образа жизни клиента.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Сегодня премиальный банковский продукт — это уже не просто набор финансовых условий, а целостный клиентский опыт, в котором особенно важны удобство, уровень сервиса и релевантность привилегий. Вместе с НСПК мы будем развивать карту Mir Supreme как современный премиальный продукт, который отвечает повседневным потребностям клиента и предлагает действительно востребованные сценарии использования. Наша задача — усилить ценность этого предложения для клиента и одновременно придать дополнительный импульс развитию премиального сегмента в национальной платёжной системе".

Дмитрий Дубынин, генеральный директор, председатель правления НСПК:

"Партнёрство со Сбером позволит масштабировать преимущества флагманского премиального продукта платёжной системы "Мир". Теперь клиенты банка также смогут воспользоваться всеми возможностями и привилегиями карты Mir Supreme. Мы уверены, что совместные инициативы откроют держателям карт ещё больше возможностей для комфортной жизни, путешествий и решения повседневных задач".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. XXIX Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня 2026 года. В год своего 185-летия Сбер — ГигаПартнёр ПМЭФ.

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