16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОТП Банк приглашает на День города в Твери ВТБ: заёмщики стали чаще покупать готовые частные дома, чем строить 26 млн человек проверили наличие бензина с помощью сервиса Сбера ОТП Банк предлагает специальные условия кредитования на автомобили VOLGA ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества

Банки Финансы

ВТБ предупреждает о новых схемах инвестиционного мошенничества

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 286
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Специалисты ВТБ фиксируют изменение подходов злоумышленников в части схем с "выгодными" вложениями средств. Раньше основными инструментами обмана были проекты в стиле "финансовых пирамид". В этом году мошенники делают ставку на интерес россиян к современным инвестиционным сервисам, криптовалютным операциям и международным финансовым инструментам.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Одна из актуальных схем - знакомство с "консультантом" в мессенджере или соцсети. Собеседник предлагает "проверенную" платформу, помогает зарегистрироваться, позволяет вывести небольшую прибыль для убедительности. Когда сумма вложений становится крупной - вывести деньги уже нельзя, а мошенники требуют оплатить налоги, комиссии, страховку и после перевода средств исчезают.

Другой распространенный сценарий - использование зарубежных электронных кошельков. Жертву убеждают перевести туда накопления для покупки криптовалюты или инвестиций, но средства сразу попадают к мошенникам. Кроме того, для открытия кошелька злоумышленники запрашивают паспортные данные и фото, используя их затем в других схемах. 

Во всех случаях применяются одни и те же приемы: обещание гарантированного дохода, давление, требование дополнительных платежей и переводов на личные или зарубежные счета. 

"Инвестиционные предложения с гарантированной высокой доходностью и переводом за рубеж - классическая схема социальной инженерии. Злоумышленники играют на доверии: возвращают небольшие "дивиденды", а затем исчезают с крупными суммами. Требование перевести деньги на личные счета, криптовалютные или зарубежные электронные кошельки - повод отказаться от сделки и проверить информацию. Не переводите деньги по указанию незнакомцев, кем бы они ни представлялись", - предупредил заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности - вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ рекомендует жителям не принимать инвестиционных решений под давлением, не доверять случайным знакомым из социальных сетей и мессенджеров, обязательно проверять информацию о компании через официальные источники и ни в коем случае не передавать свои личные и финансовые данные третьим лицам. Стоит помнить: ни один добросовестный участник финансового рынка не гарантирует высокую прибыль без риска.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2