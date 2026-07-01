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ВТБ: в первом полугодии продажи кредитов наличными в России выросли на 68%

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По оценкам ВТБ, в первом полугодии объем выдачи потребительских кредитов в России превысил 2,4* трлн рублей, из которых 470 млрд — в июне. Это на 68% больше, чем за первую половину прошлого года.

Фото: предоставлено банком ВТБ

Выдачи ВТБ по итогам полугодия превысят 275 млрд рублей, что вдвое выше результата за первую половину прошлого года. Доля банка на рынке потребительского кредитования выросла с начала года на 70%.

"Положительная динамика в сегменте кредитов наличными связана с более активным снижением кредитных ставок, чем по другим продуктам. Мы также видим рост интереса к рефинансированию: текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков. Во втором полугодии этот тренд сохранится", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

*прогноз ВТБ на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Гид потребителя

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