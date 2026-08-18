Гандбольная "Лада" обыграла сборную Московской области - 31:23

В своем третьем матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", взяла верх над сборной Московской области — 31:23 (19:10).

Обычно встречи этих соперников (фактически "Звезды" и "Лады") проходят в последние годы с непредсказуемым и ярким сюжетом. А тут игровое превосходство тольяттинок над звенигородками в первом тайме было просто колоссальным! Практически односторонней перестрелка стала после восьми минут с начала матча, по прошествии которых был установлен равный счет — 4:4. Он внезапно принялся расти в пользу волжанок подобно снежному кому, катящегося с горы.

Почти 11 минут подмосковная команда не могла пробить Дарью Семину, которой в одном из эпизодов, выйдя на отражение семиметрового, подсобила и Александра Кончева. Только оказавшись в большинстве, подопечные Ольги Акопян порвали с голевым бессилием, когда уже "горели" шесть мячей.

Три подряд ответных выстрела воспрянувших "пятиконечных" приободрили их поклонников, но оказались лишь временным всплеском. У "Лады" вновь на всю катушку заработала атака, которую возглавила Дарья Еремина, добавившая к результативному дублю заработанный пенальти. А ее тезка Семина продолжила эффектными "спасениями" срывать аплодисменты трибун. Вся эта тольяттинская феерия вылилась в почти двукратную разницу к перерыву размером в девять мячей! Однако после отдыха изящества и вдохновения в игре тольяттинок во всех их линиях, включая вратарскую, мягко говоря, поубавилось.

Не зря Владимир Полетаев запросил тайм-аут на 43-й минуте при счете 23:15, а еще до этого момента в нашей "рамке" снова появилась молодая дебютантка Кончева. И она не стушевалась! Пока нападение "Лады" боролось со своим сумбуром у ворот гостей, где хозяйничала звенигородская стражница Серафима Тиханова, Александра парой классных сэйвов порадовала своих более опытных подруг. Тем не менее, разрыв подтаял до шести мячей, а за пять с половиной минут до конца — и вовсе до пяти.

Лучик надежды для "Звезды" забрезжил, но довольно скоро окончательно угас. Тольяттинки на самом финише вновь не на шутку раскуражились и тремя безответными голами подвели победную черту, сообщает пресс-служба ГК "Лада".