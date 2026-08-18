Гандбольная "Лада" обыграла сборную Московской области - 31:23

В своем третьем матче на Спартакиаде народов России в Тольятти команда Самарской области, сформированная на базе "Лады", взяла верх над сборной Московской области — 31:23 (19:10).
Обычно встречи этих соперников (фактически "Звезды" и "Лады") проходят в последние годы с непредсказуемым и ярким сюжетом. А тут игровое превосходство тольяттинок над звенигородками в первом тайме было просто колоссальным! Практически односторонней перестрелка стала после восьми минут с начала матча, по прошествии которых был установлен равный счет — 4:4. Он внезапно принялся расти в пользу волжанок подобно снежному кому, катящегося с горы.
Почти 11 минут подмосковная команда не могла пробить Дарью Семину, которой в одном из эпизодов, выйдя на отражение семиметрового, подсобила и Александра Кончева. Только оказавшись в большинстве, подопечные Ольги Акопян порвали с голевым бессилием, когда уже "горели" шесть мячей.
Три подряд ответных выстрела воспрянувших "пятиконечных" приободрили их поклонников, но оказались лишь временным всплеском. У "Лады" вновь на всю катушку заработала атака, которую возглавила Дарья Еремина, добавившая к результативному дублю заработанный пенальти. А ее тезка Семина продолжила эффектными "спасениями" срывать аплодисменты трибун. Вся эта тольяттинская феерия вылилась в почти двукратную разницу к перерыву размером в девять мячей! Однако после отдыха изящества и вдохновения в игре тольяттинок во всех их линиях, включая вратарскую, мягко говоря, поубавилось.
Не зря Владимир Полетаев запросил тайм-аут на 43-й минуте при счете 23:15, а еще до этого момента в нашей "рамке" снова появилась молодая дебютантка Кончева. И она не стушевалась! Пока нападение "Лады" боролось со своим сумбуром у ворот гостей, где хозяйничала звенигородская стражница Серафима Тиханова, Александра парой классных сэйвов порадовала своих более опытных подруг. Тем не менее, разрыв подтаял до шести мячей, а за пять с половиной минут до конца — и вовсе до пяти.
Лучик надежды для "Звезды" забрезжил, но довольно скоро окончательно угас. Тольяттинки на самом финише вновь не на шутку раскуражились и тремя безответными голами подвели победную черту, сообщает пресс-служба ГК "Лада".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!