Диана Шнайдер обыграла Джаниче Чен и вышла в третий круг турнира в Пекине

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Пекине (Китай), сообщает championat.com. В своем стартовом матче она обыграла представительницу Индонезии Джаниче Чен (49-я в мировом рейтинге) со счетом 6:0, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Шнайдер сделала два эйса и не допустила двойных ошибок, реализовав при этом четыре брейк-пойнта из семи. Чен шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из трех возможных.

Следующая соперница Шнайдер на турнире в Пекине определится в матче между россиянкой Екатериной Александровой (28) и Александрой Саснович из Белоруссии (121).