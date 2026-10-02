Мошенник уговорил жительницу Самары перевести 270 тыс. руб. на "безопасный счет"

В полицию обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонил неизвестный, представился сотрудником налоговой службы и убедил женщину, что ее счета под угрозой. Под предлогом "сохранения денег", он убедил местную жительницу перевести крупную сумму денег, на так называемый безопасный счет.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения.