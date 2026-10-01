Директор стройфирмы в Самаре пойдет под суд за сокрытие от налоговой более 41 млн рублей

В Самаре суд рассмотрит дело 42-летнего директора строительной фирмы, которого обвиняют в сокрытии крупной суммы от налоговой.
Следственный комитет завершил расследование в отношении руководителя коммерческой организации, занимающейся сносом и разборкой зданий. По данным следствия, с ноября 2024 г. по май 2025 г. директор, зная о долгах компании по налогам и страховым взносам, намеренно направлял деньги, полученные по договорам аренды, поставки и купли‑продажи техники, на счета других фирм. В результате бюджет не получил более 41 млн рублей.
"На имущество обвиняемого, его родственников и организации стоимостью более 33,1 млн рублей наложен арест", — уточняют в региональной прокуратуре.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро поступит в Ленинский районный суд Самары.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках