Директор стройфирмы в Самаре пойдет под суд за сокрытие от налоговой более 41 млн рублей

В Самаре суд рассмотрит дело 42-летнего директора строительной фирмы, которого обвиняют в сокрытии крупной суммы от налоговой.

Следственный комитет завершил расследование в отношении руководителя коммерческой организации, занимающейся сносом и разборкой зданий. По данным следствия, с ноября 2024 г. по май 2025 г. директор, зная о долгах компании по налогам и страховым взносам, намеренно направлял деньги, полученные по договорам аренды, поставки и купли‑продажи техники, на счета других фирм. В результате бюджет не получил более 41 млн рублей.

"На имущество обвиняемого, его родственников и организации стоимостью более 33,1 млн рублей наложен арест", — уточняют в региональной прокуратуре.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением скоро поступит в Ленинский районный суд Самары.