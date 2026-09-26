В Самаре накрыли подпольные игровые клубы в Кировском районе

Прокуратура Кировского района совместно с полицией и Росгвардией пресекла работу нелегальных игровых клубов на ул. Елизарова, 38, и проспекте Кирова, 180б. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

При проверке из помещений изъяли персональные игровые компьютеры и крупные суммы денег, предназначенные для выплаты выигрышей. В момент проверки оборудование было подключено к сети и находилось в рабочем состоянии, в заведениях присутствовали посетители.

Установлено, что на компьютеры загружены программы для проведения азартных игр.

"Вся техника описана и изъята. Сотрудниками полиции проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой района на контроль", — отмечается в сообщении.