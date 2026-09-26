В Самаре накрыли подпольные игровые клубы в Кировском районе

Прокуратура Кировского района совместно с полицией и Росгвардией пресекла работу нелегальных игровых клубов на ул. Елизарова, 38, и проспекте Кирова, 180б. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
При проверке из помещений изъяли персональные игровые компьютеры и крупные суммы денег, предназначенные для выплаты выигрышей. В момент проверки оборудование было подключено к сети и находилось в рабочем состоянии, в заведениях присутствовали посетители.
Установлено, что на компьютеры загружены программы для проведения азартных игр.
"Вся техника описана и изъята. Сотрудниками полиции проводится проверка, ход и результаты которой взяты прокуратурой района на контроль", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках