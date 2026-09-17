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Преступления Происшествия

Доверчивая жительница Самарской области набрала кредитов на 5 млн рублей и передала мошенникам

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские возбудили уголовное дело по заявлению 27-летней местной жительницы, передавшей мошенникам 5 млн рублей для "улучшения кредитной истории", передает ГУ МВД по Самарской области.

Несколько лет назад женщина взяла потребительский кредит на 500 тыс. рублей. Платила исправно, но в последние месяцы финансовая ситуация изменилась, и она решила рефинансировать заем, перекрыть старый долг новым, более выгодным. В интернете потерпевшая нашла сайт, который выглядел как финансовый агрегатор: обещал подобрать кредитные предложения сразу от нескольких банков, сравнить ставки и оформить заявки в один клик. Она заполнила анкету — паспортные данные, номер телефона, размер желаемого займа — 150 тыс. рублей.

Через два дня ей написал в мессенджере неизвестный. Собеседник представился сотрудником финансового отдела, который помогает заемщикам с плохой кредитной историей получить одобрение. Он вежливо объяснил, что ее заявки поступили в обработку, но банки отказали: кредитная история испорчена — просрочки по текущему кредиту, высокая долговая нагрузка. Собеседник говорил уверенно, профессионально, оперировал терминами, которые звучали правдоподобно: "коэффициент долговой нагрузки", "скоринг", "досудебная корректировка". Сообщил, что существует ускоренная процедура улучшения кредитной истории.

Женщина засомневалась. Тогда собеседник сменил тактику: предложил для начала просто закрыть действующий кредит через перевод на указанный им счет. Женщина оформила новый кредит и перевела деньги. Кредит действительно закрылся — мошенники погасили его, чтобы закрепить доверие. Через несколько дней собеседник написал снова: сообщил, что корректировка записей в бюро кредитных историй завершена, и теперь, для закрепления, она должна подавать заявки на крупные суммы, которые ей вернутся.

Женщина, поверившая в реальность услуги, последовала инструкциям. В течение нескольких недель она оформила кредиты в четырех банках на общую сумму около 5 млн рублей. Деньги поступили на ее счета. Тогда собеседник объяснил, что переводы по реквизитам могут быть отслежены банками и вызвать подозрения, поэтому деньги нужно обналичить и передать курьеру, который доставит их в "расчетный центр" для зачисления на специальные корректирующие счета.

Вернувшись домой после передачи денег курьеру, женщина осознала, что произошло. На руках — 5 млн рублей долга перед четырьмя банками, ни копейки из которых у нее не осталось. Она обратилась в полицию.

Полицейские составили со слов потерпевшей фоторобот курьера. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к хищению. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.

Гид потребителя

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