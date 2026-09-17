У самарца, накопившего штрафов за нарушение ПДД на 75 тыс. руб., арестовали автомобиль

Автовладелец из Самары, накопивший долг по штрафам за нарушение ПДД в 75 тыс. руб., может лишиться автомобиля, сообщает ГУФССП по Самарской области.

Житель областной столицы неоднократно нарушал правила дорожного движения и не оплачивал выписанные ему за неаккуратное вождение штрафы. В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре в отношении нарушителя было возбуждено несколько десятков исполнительных производств. Добровольно оплачивать штрафы мужчина не спешил.

В результате совместной работы сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащая автолюбителю Lada была остановлена. Судебные приставы арестовали транспортное средство и отправили на специализированную стоянку. Теперь должнику предстоит полностью погасить задолженность, иначе автомобиль будет отправлен на торги.