Врачи кардиодиспансера впервые провели операцию подростку с заболеванием сосудов конечности

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова провели операцию 17-летнему подростку с варикозной болезнью правой нижней конечности. Ранее юные пациенты с заболеваниями сосудов направлялись на лечение в федеральные центры.

фото: минздрав СО

"Раньше при необходимости специализированного хирургического лечения юных пациентов с заболеваниями сосудов направляли в федеральные медицинские центры. Наши специалисты освоили данное направление и теперь мы можем провести обследование, определить тактику лечения, выполнить операцию и обеспечить последующее наблюдение в регионе", — рассказал главный внештатный детский специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в Приволжском федеральном округе, заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии Антон Авраменко.

В течение двух лет подростка беспокоили расширенные подкожные вены на правой ноге. Во время обследования была диагностирована варикозная болезнь с поражением малой подкожной вены и нарушением венозного оттока. В диспансере пациенту выполнили комбинированную флебэктомию малой подкожной вены.

"Во время операции были устранены патологический обратный ток крови и варикозно изменённые участки поверхностных вен. При этом нормальное кровообращение в конечности сохраняется за счёт здоровой венозной системы", — отметил сердечно-сосудистый хирург детского отделения детской кардиохирургии и кардиоревматологии Николай Свечков.

Подросток был выписан в удовлетворительном состоянии и продолжает наблюдаться у специалистов кардиологического диспансера.