В этом году самарские офтальмологи провели глазопротезирование десяти ветеранам СВО

Ветераны специальной военной операции могут бесплатно пройти глазопротезирование. Такая специализированная помощь оказывается с 2025 г. благодаря решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Пациенты поступают на лечение по направлению Министерства обороны Российской Федерации, через филиал фонда "Защитники Отечества" или врачей-офтальмологов из поликлиники по месту жительства.
Глазной протез служит техническим средством реабилитации и выполняет лечебную и косметическую функцию.
"Первоначально требуется полная диагностика и консультация врача-офтальмолога. По результатам обследования принимается решение, какой протез использовать. Если нет осложнений в послеоперационный период, на вторые-третьи сутки после операции устанавливается протез для формирования конъюнктивальной полости. Спустя две-три недели меняем его на временный протез, через три месяца ставим индивидуальный протез", - рассказала главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Ольга Павлова.
Трехмесячный перерыв необходим, чтобы ткани восстановились и постоянный протез занял правильное анатомическое положение. Изготавливают его индивидуально, так, чтобы внешне искусственный глаз не отличался от здорового.
Одним из пациентов больницы стал ветеран СВО Сергей. Во время выполнения очередного боевого задания он закрыл собой товарищей от атаки FPV-дрона и получил тяжелые ранения. В больницу им. Т.И.Ерошевского поступил по направлению из поликлиники с сильными болями в глазу и отсутствием зрения. После осмотра и подготовки ветерану провели первый этап протезирования.
"Меня достойно приняли, провели полное обследование. Я благодарен всем специалистам. Меня больше не беспокоят боли. Близкие говорят, что с каждым днем я становлюсь лучше и бодрее", - отметил ветеран.
Мужчине предстоит второй этап - установка индивидуального протеза. Он чувствует себя хорошо, работает, занимается семьей и детьми. В Ассоциации ветеранов СВО помогает боевым товарищам приспособиться к гражданской жизни.
Глазное протезирование служит важным этапом медицинской и социальной реабилитации. Оно помогает не только восстановить внешний вид пациента, но и значительно улучшить качество жизни, способствуя возвращению к активной трудовой и общественной деятельности.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас