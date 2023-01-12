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Здравоохранение Общество

Регулярная физическая активность снижает риск развития рака

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Регулярная физическая активность и поддержание нормального веса тела наряду с рациональным питанием значительно снижают риск развития злокачественных новообразований, в том числе и колоректального рака.

"Установлено, что среди мужчин и женщин, регулярно занимающихся спортом и физической культурой, заболеваемость разными видами онкологии значительно ниже, чем среди тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Кроме того, дозированные физические нагрузки и тренировки снижают риск смертности от колоректального рака, рака молочной железы и простаты на 38%, а от остальных видов рака — на 34%", — рассказал заведующий онкологическим отделением (абдоминальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Сергей Фролов.

Физическая активность способствует:
- снижению риска развития злокачественных новообразований
- улучшению качества жизни и психического здоровья
- контролю веса
- улучшению состояния сердечно-сосудистой системы
- предотвращению атрофии мышц, укреплению мышечного тонуса и повышению выносливости
- более быстрому восстановлению после проведенного лечения
- уменьшению побочных эффектов лечения, таких как остеопороз и увеличение веса
- снижению риска рецидива рака.

"Недостаточная физическая активность, усугубляющая ожирение, может стать фактором развития болезней обмена веществ — например, сахарного диабета. В ряде исследований показана связь между сахарным диабетом и риском развития рака яичников, колоректального рака, рака печени, почек. У пациентов с сахарным диабетом заболеваемость раком в целом на 15–30% выше, чем у людей без выраженных обменных нарушений", — отметил Сергей Александрович.

Взрослые должны заниматься физической активностью средней интенсивности суммарно не менее 150 минут в неделю.

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