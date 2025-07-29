Почему россиян с депрессией будут лишать прав: объясняет психолог ВСК

В сентябре этого года российских автомобилистов ждет очередное нововведение — вступают в силу новые правила медицинского освидетельствования. Теперь россияне с некоторыми формами депрессии могут быть лишены водительских прав. Наличие ментальных проблем, действительно, негативно сказывается на поведении за рулем. С чем это связано? Можно ли совмещать вождение и лечение депрессии? Рассказывает Татьяна Чистякова, консультативный и семейный психолог Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.

Депрессия воздействует на человека комплексно, влияя на все сферы жизни. Выделяются 4 типа симптомов недуга.

1 уровень — когнитивный. Он связан с ухудшением таких функций мозга, как память, внимание, мышление, восприятие. Кроме того, ярким показателем наличия депрессии на этом уровне являются деструктивные мысли ("всё плохо", "я никому не нужен").

2 уровень — эмоциональный. Связан с переживаемыми чувствами безнадежности, пустоты и вины.

3 уровень — поведенческий. Это проявление депрессии в действии. Как правило, проявляется попытками избежать социальной жизни и длительными эпизодами прокрастинации.

4 уровень — физиологический. По сути, это "ответ" тела на наличие депрессии. Признаками является общее ухудшение состояния здоровья, бессонница и вялость.

С точки зрения способности управления автомобилем наиболее опасными считаются проблемы с первым и четвертым типом симптомов депрессии. Их нарушения приводят к рассеянности, невнимательности, замедленным реакциям, что значительно ухудшает качество вождения и может привести к опасным ситуациям на дороге. Таким образом, ключевым негативным последствием депрессии для управления автомобилем является снижение когнитивных функций.

Стоит помнить, что в некоторых случаях во время лечения депрессии также стоит отказаться от управления автомобилем. Например, при назначении ряда антидепрессантов. Причем, даже если прием препарата не влияет на когнитивные функции, стоит обсудить с лечащим врачом, стоит ли совмещать его с вождением.

"Наличие ментальных проблем далеко не всегда является противопоказанием к управлению авто. В медицинской практике используется метод "поведенческой активации", который представляет собой сочетание различных активностей для борьбы с депрессией. Этот способ предполагает лечение пациента за счет возможности периодически заниматься любимыми делами, например, водить машину. Зачастую это может помочь вывести человека из депрессивного эпизода, особенно легкого", — рассказала Татьяна Чистякова, консультативный и семейный психолог Цифровой Клиники ВСК.