В Кинеле продолжается строительство новой современной поликлиники общей площадью около 13 000 м². Медицинское учреждение будет рассчитано на 700 посещений в смену и объединит основные амбулаторные службы города в одном здании.
Строительство ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным, за счет средств федерального и областного бюджетов. Строительная готовность объекта составляет около 90%.
На площадке продолжаются внутренние отделочные работы: выполняется монтаж керамической плитки на полах и стенах, устройство полов и покрытий, установка плинтусов и окраска стен. Параллельно ведется монтаж внутренних инженерных сетей и систем электроснабжения, электроосвещения, дымоудаления, пожарной сигнализации, автоматизации инженерного оборудования. Также прокладываются наружные сети электроснабжения и выполняется благоустройство территории.
После завершения строительных работ объект будет передан Кинельской больнице для организации работы медицинских служб и подготовки к приему пациентов.
Новая поликлиника станет единым современным медицинским пространством для жителей Кинеля. В одном здании разместятся лечебно-профилактическое и диагностическое отделения, стоматология и клинико-диагностическая лаборатория. Для проведения обследований предусмотрены кабинеты с современным диагностическим оборудованием, в том числе аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Это позволит жителям получать широкий спектр медицинской помощи в комфортных условиях, без необходимости посещать разные учреждения.
"Для нас важно, чтобы социальная инфраструктура развивалась во всех муниципалитетах региона. Люди должны иметь возможность получить современную медицинскую помощь рядом с домом, в комфортных условиях. Это основа для устойчивого развития территорий и повышения качества жизни", — отметил заместитель председателя правительства-министр строительства Самарской области Алексей Тихомиров.
Последние комментарии
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.