Предложен проект застройки территории между улицами Арцыбушевской и Садовой в Самаре

В Самаре рассматривается концепция комплексного развития территории в границах улиц Чкалова, Садовая, Арцыбушевская, Ульяновская. Она предполагает строительство около 20 зданий высотой от двух до восьми этажей.
Концепция рассматривалась на рабочей группе по вопросам комплексного развития территорий при министерстве градостроительной политики.
Как сообщает ведомство, предварительный проект предусматривает сохранение и реставрацию объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. Также помимо жилых зданий планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.
"В ходе обсуждений были высказаны рекомендации о необходимости дополнительного исторического осмысления территории и функциональной наполненности ОКН и ИЦГФО, а также рассмотрения возможности размещения многоуровневого паркинга в границах проекта. Проект отправлен на доработку", - указывается в сообщении минграда.
Последние комментарии
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет