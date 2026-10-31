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Строительство Строительство и недвижимость

Предложен проект застройки территории между улицами Арцыбушевской и Садовой в Самаре

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рассматривается концепция комплексного развития территории в границах улиц Чкалова, Садовая, Арцыбушевская, Ульяновская. Она предполагает строительство около 20 зданий высотой от двух до восьми этажей.

Фото: министерство градостроительной политики Самарской области

Концепция рассматривалась на рабочей группе по вопросам комплексного развития территорий при министерстве градостроительной политики.

Как сообщает ведомство, предварительный проект предусматривает сохранение и реставрацию объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. Также помимо жилых зданий планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.

"В ходе обсуждений были высказаны рекомендации о необходимости дополнительного исторического осмысления территории и функциональной наполненности ОКН и ИЦГФО, а также рассмотрения возможности размещения многоуровневого паркинга в границах проекта. Проект отправлен на доработку", - указывается в сообщении минграда.

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Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

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... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

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