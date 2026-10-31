Предложен проект застройки территории между улицами Арцыбушевской и Садовой в Самаре

В Самаре рассматривается концепция комплексного развития территории в границах улиц Чкалова, Садовая, Арцыбушевская, Ульяновская. Она предполагает строительство около 20 зданий высотой от двух до восьми этажей.

Концепция рассматривалась на рабочей группе по вопросам комплексного развития территорий при министерстве градостроительной политики.

Как сообщает ведомство, предварительный проект предусматривает сохранение и реставрацию объектов культурного наследия и ценных градоформирующих объектов. Также помимо жилых зданий планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс и два детских сада.

"В ходе обсуждений были высказаны рекомендации о необходимости дополнительного исторического осмысления территории и функциональной наполненности ОКН и ИЦГФО, а также рассмотрения возможности размещения многоуровневого паркинга в границах проекта. Проект отправлен на доработку", - указывается в сообщении минграда.