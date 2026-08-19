"Северсталь Стальные Решения" возведет "парящий" мост в жилом небоскребе ХАЙДАУТ в Москве

"Северсталь Стальные Решения" выступила подрядчиком девелоперской компании Dominanta по проектированию, производству, поставке и монтажу металлоконструкций для "парящего" моста в жилом комплексе ХАЙДАУТ на западе Москвы. Общая металлоемкость конструкций превысит 422 тонны.

Компания выполнит полный цикл работ, который включает разработку КМД, изготовление металлоконструкций, доставку на объект и монтаж. Уникальность проекта — в логистическом решении: две негабаритные части моста размером 16×6,3 метра будут полностью собраны на заводе и доставлены на стройплощадку спецтранспортом. Это позволит сократить сроки строительно-монтажных работ более чем вдвое и выполнить монтаж всего за два месяца. Старт монтажа запланирован на осень 2026 года.

Жилой комплекс ХАЙДАУТ — одна из самых заметных архитектурных новинок Москвы. Девелопер Dominanta возводит две башни (34 и 49 этажей), соединенные мостом на высоте 80 метров. Внутри "парящей" конструкции на уровне 22-го этажа будут расположены эксклюзивные квартиры и общественные пространства с лаунж-зоной. Это инженерное и дизайнерское решение не имеет аналогов в России. Проект уже получил две награды Московской премии Urban 2025: "Лучший жилой небоскреб Москвы" и "Самый инвестиционно-привлекательный проект".

"Стальные конструкции сегодня — это не просто несущий каркас, а инструмент реализации смелых архитектурных решений и одновременно оптимизации процессов на стройплощадке. В проекте нашего партнера Dominanta мы доказываем это на практике: предварительная укрупненная сборка двух частей моста обеспечит высокое качество сборки в заводских условиях, сокращение сроков монтажа и ускорение ввода объекта в эксплуатацию. Мы берем на себя полный цикл — от проектирования до монтажа, предлагая заказчику готовое технологическое решение, которое экономит время и ресурсы", — отметил заместитель директора Центра "Северсталь Инжиниринг" по строительству Михаил Соколов.

"Скай-мост в проекте ХАЙДАУТ задает новый стандарт для премиального жилья в Москве. Этот уникальный конструктивный элемент, ставший настоящим вызовом для инженеров и строителей, не только формирует узнаваемый архитектурный облик жилого комплекса, но и обеспечивает общественные пространства для каждого резидента с панорамными видами на высоте 80 метров, а также "парящие" квартиры, не имеющие аналогов на российском рынке. В проекте такого уровня важны не только материалы, но и экспертиза партнера. Сотрудничество с "Северсталь Стальные Решения" позволило нам получить готовое решение, которое ускоряет строительство и при этом точно соответствует нашей архитектурной концепции", — подчеркнул Денис Бородако, генеральный директор девелоперской компании Dominanta.