В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал

Новый спортивный объект расположен в Сызрани на ул. Вавилова. Площадь здания — 1446 квадратных метров. Универсальный спортивный комплекс содержит спортивный зал 40×25 м и тренажерный зал (зал физической подготовки).
Объектом будет управлять ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 2". В учреждении развиваются 15 видов спорта, в числе которых четыре игровых: баскетбол, волейбол, футбол и хоккей на траве, и четыре вида единоборств: дзюдо, самбо, спортивная борьба и тхэквондо (ВТФ). Воспитанники отделений единоборств и игровых видов спорта уже приступили к тренировкам на новой площадке.
Торжественное открытие комплекса посетили председатель думы городского округа Сызрань Сергей Митко и депутат городской думы Радик Шафеев, который отметил доступность ФОКа для маломобильных граждан. Символическую ленточку перерезали заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина и директор ГАУ СШОР № 2 Лариса Шлепп.
Универсальный спорткомплекс возведен в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.