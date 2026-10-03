16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал Ильзат Ахметов: "Хороший спарринг, хорошая команда, играющая в футбол" Срджан Благоевич: "Наш уровень не должен зависеть от статуса игры" "Акрон" разгромно проиграл "Крыльям" в контрольном матче Самарская спортсменка стала победительницей Первенства Мира по самбо

Спорт

В Сызрани открылся новый универсальный спортивный зал

СЫЗРАНЬ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 115
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новый спортивный объект расположен в Сызрани на ул. Вавилова. Площадь здания — 1446 квадратных метров. Универсальный спортивный комплекс содержит спортивный зал 40×25 м и тренажерный зал (зал физической подготовки).

Объектом будет управлять ГАУ ДО СО "Спортивная школа олимпийского резерва № 2". В учреждении развиваются 15 видов спорта, в числе которых четыре игровых: баскетбол, волейбол, футбол и хоккей на траве, и четыре вида единоборств: дзюдо, самбо, спортивная борьба и тхэквондо (ВТФ). Воспитанники отделений единоборств и игровых видов спорта уже приступили к тренировкам на новой площадке.

Торжественное открытие комплекса посетили председатель думы городского округа Сызрань Сергей Митко и депутат городской думы Радик Шафеев, который отметил доступность ФОКа для маломобильных граждан. Символическую ленточку перерезали заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина и директор ГАУ СШОР № 2 Лариса Шлепп.

Универсальный спорткомплекс возведен в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

Мария Иванова 14 января 2026 09:16 В Тольятти открыли новый ФОК "Метеор"

Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)

Old Cat 11 сентября 2025 10:43 Мистер Вселенная Сергей Огородников стал директором клуба Кошелев GYM

Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

Фото на сайте

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

В Самаре прошел областной чемпионат по пляжному волейболу среди женщин

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

По колено в грязи и по уши в восторге: кадры с Х "Гонки Героев"

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Воздушные рейсеры в деле: показываем атмосферу областной гонки дронов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1