Академия "Крыльев" 26 сентября проведет набор детей

В субботу, 26 сентября в 10:00 на основном поле стадиона "Металлург" пройдет день открытых дверей Академии "Крыльев Советов" для мальчиков и девочек 2018 и 2019 г. р.
В программе мастер-классы от игроков молодёжных команд системы "Крыльев Советов".
При себе необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, спортивную форму и бутсы. Для прохождения просмотра необходимо заполнить анкету.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.