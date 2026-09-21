Академия "Крыльев" 26 сентября проведет набор детей

В субботу, 26 сентября в 10:00 на основном поле стадиона "Металлург" пройдет день открытых дверей Академии "Крыльев Советов" для мальчиков и девочек 2018 и 2019 г. р.

В программе мастер-классы от игроков молодёжных команд системы "Крыльев Советов".

При себе необходимо иметь медицинскую справку о состоянии здоровья, спортивную форму и бутсы. Для прохождения просмотра необходимо заполнить анкету.