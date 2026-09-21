На лодочной станции в Самаре произошел пожар

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В Куйбышевском районе Самары произошел пожар на территории лодочной станции. Возгорание затронуло два маломерных судна — они полностью сгорели, еще один катер получил повреждения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области