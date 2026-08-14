В Жигулевске огонь охватил магазин строительных материалов

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В пятницу, 14 августа, в Жигулевске на ул. Магистральная, д. 9 горит магазин стройматериалов и склад, сообщает пресс-служба Управления МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области