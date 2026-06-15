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Пожары Происшествия

Лесной пожар у села Рамено ликвидирован силами минприроды

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 12 июня, в Рачейском лесничестве, неподалеку от с. Рамено в Самарской области успешно ликвидировали лесной пожар силами Минприроды, сообщает ведомство.

Фото: Минприроды Самарской области

Возгорание, вызванное падением обломков БПЛА, было оперативно локализовано и потушено на площади 0,15 га.

К тушению привлекли 11 специалистов и 6 единиц техники, в том числе автоцистерну и лесопожарный трактор. На место также оперативно прибыла полиция для выяснения обстоятельств.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 12 лесных пожаров: 8 — на землях лесного фонда; 2 — в городских лесах; 2 — на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Самарской области продлится до 15 октября.

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