Лесной пожар у села Рамено ликвидирован силами минприроды

В пятницу, 12 июня, в Рачейском лесничестве, неподалеку от с. Рамено в Самарской области успешно ликвидировали лесной пожар силами Минприроды, сообщает ведомство.

Возгорание, вызванное падением обломков БПЛА, было оперативно локализовано и потушено на площади 0,15 га.

К тушению привлекли 11 специалистов и 6 единиц техники, в том числе автоцистерну и лесопожарный трактор. На место также оперативно прибыла полиция для выяснения обстоятельств.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 12 лесных пожаров: 8 — на землях лесного фонда; 2 — в городских лесах; 2 — на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, особый противопожарный режим на территории Самарской области продлится до 15 октября.