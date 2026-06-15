Лесной пожар у села Рамено ликвидирован силами минприроды

В пятницу, 12 июня, в Рачейском лесничестве, неподалеку от с. Рамено в Самарской области успешно ликвидировали лесной пожар силами Минприроды, сообщает ведомство.
Возгорание, вызванное падением обломков БПЛА, было оперативно локализовано и потушено на площади 0,15 га.
К тушению привлекли 11 специалистов и 6 единиц техники, в том числе автоцистерну и лесопожарный трактор. На место также оперативно прибыла полиция для выяснения обстоятельств.
С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано 12 лесных пожаров: 8 — на землях лесного фонда; 2 — в городских лесах; 2 — на особо охраняемых природных территориях.
Напомним, особый противопожарный режим на территории Самарской области продлится до 15 октября.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !