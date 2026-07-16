Огнеборцы тушат пожар на свалке у поселка Спутник

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В четверг, 16 июля, в 8:11 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о возгорании на мусорном полигоне вблизи поселка Спутник Волжского района, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС