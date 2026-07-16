Огнеборцы тушат пожар на свалке у поселка Спутник

В четверг, 16 июля, в 8:11 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о возгорании на мусорном полигоне вблизи поселка Спутник Волжского района, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. Угроза распространения огня отсутствует. Пострадавших нет.
В ликвидации возгорания задействованы:
- сотрудники ПСЧ №№ 14, 136 и 158,
- специальная техника: трактор, фронтальный погрузчик,
- три бойлера с водой,
- три КАМАЗа с грунтом,
- три пожарных автомобиля,
- организована подача двух стволов "Б",
- в тушении задействовано 14 пожарных.
Спасатели продолжают работу по ликвидации пожара.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !