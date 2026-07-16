16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В приложении СберKids дети смогут сами оплатить мобильную связь ОТП Банк улучшил сервис для Premium и Private клиентов Стало известно, какой капитал понадобится самарцам после завершения карьеры ОТП Банк предлагает специальные условия кредитования на автомобили BESTUNE ОТП Банк приглашает на День города в Твери

Банки Финансы

В приложении СберKids дети смогут сами оплатить мобильную связь

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 121
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В приложении СберKids для детей от 6 до 14 лет появилась функция оплаты мобильной связи: ребёнок может пополнить баланс любого российского оператора прямо с главного экрана приложения, без переходов в другие разделы. Функция доступна с версии 5.12 приложения на iOS и Android.

Раньше пополнить баланс ребёнок мог только через родителей — например, попросив их совершить платёж, — либо через сайт мобильного оператора, что требовало отдельной авторизации и не было привязано к детской карте. Теперь пополнение встроено прямо в интерфейс СберKids: нужно открыть приложение, выбрать пополнение на главном экране, ввести номер телефона и сумму.

Приложение помогает детям учиться копить и грамотно распоряжаться деньгами. Как это делать, подскажет пушистый ассистент СберКот. Ещё в СберKids много познавательных видео и обучающих игр по финансовой грамотности — так ребёнок получает необходимые знания и с детства развивает важные навыки.

С Детской СберКартой приложение позволяет применять знания на практике: удобно переводить деньги на Сбер или в другие банки, оплачивать покупки по QR-коду и получать за это бонусы Спасибо. Родители могут контролировать расходы ребёнка с помощью лимитов, а оформить детскую карту можно бесплатно — в СберБанк Онлайн или любом офисе банка.

Кирилл Бессонов, управляющий директор, начальник управления СберKids Сбербанка:

"Оплата мобильной связи — одна из самых частых просьб детей, которые пользуются приложением СберKids. Раньше для этого нужно было идти через родителей или сторонний сайт, а теперь ребёнок может справиться с этим самостоятельно, в один шаг с главного экрана. При этом родители по-прежнему контролируют расходы через лимиты на карте, так что ребёнок не останется без связи, но и траты остаются прозрачными. Это только первый шаг — в ближайшее время в приложении появятся и другие функции, которые запрашивают наши юные пользователи".

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2