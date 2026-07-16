ОТП Банк улучшил сервис для Premium и Private клиентов

ОТП Банк упростил доступ в бизнес-залы и на ускоренный досмотр (Fast Track) для клиентов Premium и Private: теперь QR-код для этих услуг формируется прямо в мобильном приложении без перехода на сайт партнера.

Ранее клиентам приходилось переходить на сайт или приложение MirPass, проходить регистрацию и искать код в личном кабинете. Сейчас эта функция интегрирована в раздел "Привилегии" приложения ОТП Банка.

Получение QR-кода занимает считанные секунды: достаточно открыть "Профиль", выбрать в разделе "Привилегии" нужную опцию — "Бизнес-залы по всему миру" или "Fast Track", QR-код появится мгновенно.

Новый функционал уже доступен всем действующим клиентам ОТП Банка Premium и Private. Нужно просто обновить приложение: дополнительная регистрация не потребуется, даже при первом использовании.