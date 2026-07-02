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Владислав Крейнин: "Доверие становится главным конкурентным преимуществом банков"

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любовь клиента перестала быть абстрактной категорией — сегодня она напрямую влияет на бизнес-результаты. Эмоциональная связь с брендом повышает вовлечённость клиентов, их готовность рекомендовать компанию и пользоваться её сервисами. Об этом заявил старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин на Финансовом конгрессе Банка России, который проходит в Санкт-Петербурге.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Он выступил модератором сессии "Банк, в который влюбляются. Как финтех становится дофаминовым", состоявшейся при поддержке Сбера. В дискуссии приняли участие заместитель председателя Банка России Михаил Мамута, директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, старший вице-президент Альфа-Банка Тимур Зулкарнаев, член совета директоров, лидер экосистемы банка "Точка" Борис Ведерников и председатель правления Ozon Банка Андрей Личманов.

Открывая дискуссию, Владислав Крейнин отметил, что российский финтех сегодня — один из самых развитых в мире. Когда функциональные различия между банками становятся минимальными, клиент выбирает уже не только продукт, но и ощущение от бренда. По данным исследований, 55% россиян скорее купят впечатление, чем вещь, а 87% считают богатым того, кто инвестирует в эмоции, а не в материальные ценности. Именно поэтому конкуренция на рынке всё больше смещается в сторону доверия, эмоциональной связи с брендом и качества клиентского опыта.

Но одновременно с этим перед отраслью возникают новые вопросы: как искусственный интеллект меняет отношения между банком и клиентом, где проходит граница между персонализацией и манипуляцией, почему безопасность становится частью клиентского опыта и как сохранить доверие человека, когда всё больше решений принимается с участием ИИ.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"За последние годы банки научились конкурировать технологиями. Новый вызов — построение доверия и глубоких эмоциональных связей с человеком. Сбер — уже самый любимый финтех бренд россиян и входит в тройку самых любимых компаний страны. Новый вызов для нас — создание для каждого человека персональных позитивных эмоциональных моментов от взаимодействия с нашим брендом, продуктами, сервисами. И технологии генеративного искусственного интеллекта и наш ГигаЧат позволяют создавать персонализированную ценность для клиента на принципиально новой скорости".

Финансовый конгресс Банка России — ключевая площадка для открытого диалога Банка России и финансового рынка. Пленарные сессии и панельные дискуссии посвящены отечественной экономике и денежно-кредитной политике, финтеху, банковскому регулированию, финансовой стабильности и макроэкономике. Сбер — генеральный партнёр конгресса.

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