В Жигулевске начинается реализация проекта комплексного развития территорий

В Самарской области подписан первый договор о комплексном развитии территории (КРТ) для площадки, сформированной "с нуля". Территория расположена в городском округе Жигулевск, ее общая площадь составляет 11,5 гектара. Соглашение заключено между министерством градостроительной политики Самарской области, администрацией Жигулёвска и инвестором, определенным по итогам открытого аукциона.

Участок, выбранный под КРТ, находился в заброшенном состоянии более 10 лет. "Специально для данной локации автономной некоммерческой организацией "Комплексное пространственное развитие Самарской области" (подведомственная организация минграда) был разработан мастер-план. Его концепция получила положительную оценку экспертного сообщества на рабочей группе регионального Градостроительного совета. Запуск механизма КРТ позволит Жигулевску избавиться от депрессивной территории, а сам проект станет дополнительным стимулом для развития города", - отметила министр градостроительной политики Екатерина Семенова.

Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с федеральным законом о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Инвестор обязан не только возвести жилые объекты, но и обеспечить территорию необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

"Благодаря КРТ в городе будет создана современная и комфортная городская среда. Появятся новое востребованное жилье, детские и спортивные площадки. Кроме того, обновление этой части города будет способствовать модернизации инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул глава Жигулевска Алексей Иванов.

Работы на площадке начнутся в ближайшее время. После получения разрешительной документации инвестор приступит к масштабному демонтажу существующих заброшенных строений. Параллельно ведется разработка архитектурно-градостроительного проекта территории, который будет представлен на рассмотрение регионального Градостроительного совета для прохождения обязательной комплексной оценки. Старт активной фазы строительных работ запланирован на 2027 год. Полный цикл работ по проекту рассчитан на десять лет.

Механизм КРТ в Самарской области реализуется в рамках поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о необходимости формирования единой градостроительной политики в регионе, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни жителей в населенных пунктах.