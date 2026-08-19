В Жигулевске начинается реализация проекта комплексного развития территорий

В Самарской области подписан первый договор о комплексном развитии территории (КРТ) для площадки, сформированной "с нуля". Территория расположена в городском округе Жигулевск, ее общая площадь составляет 11,5 гектара. Соглашение заключено между министерством градостроительной политики Самарской области, администрацией Жигулёвска и инвестором, определенным по итогам открытого аукциона.
Участок, выбранный под КРТ, находился в заброшенном состоянии более 10 лет. "Специально для данной локации автономной некоммерческой организацией "Комплексное пространственное развитие Самарской области" (подведомственная организация минграда) был разработан мастер-план. Его концепция получила положительную оценку экспертного сообщества на рабочей группе регионального Градостроительного совета. Запуск механизма КРТ позволит Жигулевску избавиться от депрессивной территории, а сам проект станет дополнительным стимулом для развития города", - отметила министр градостроительной политики Екатерина Семенова.
Реализация проекта будет осуществляться в соответствии с федеральным законом о КРТ, который предусматривает комплексный подход к застройке. Инвестор обязан не только возвести жилые объекты, но и обеспечить территорию необходимой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.
"Благодаря КРТ в городе будет создана современная и комфортная городская среда. Появятся новое востребованное жилье, детские и спортивные площадки. Кроме того, обновление этой части города будет способствовать модернизации инженерных сетей ресурсоснабжающих организаций", - подчеркнул глава Жигулевска Алексей Иванов.
Работы на площадке начнутся в ближайшее время. После получения разрешительной документации инвестор приступит к масштабному демонтажу существующих заброшенных строений. Параллельно ведется разработка архитектурно-градостроительного проекта территории, который будет представлен на рассмотрение регионального Градостроительного совета для прохождения обязательной комплексной оценки. Старт активной фазы строительных работ запланирован на 2027 год. Полный цикл работ по проекту рассчитан на десять лет.
Механизм КРТ в Самарской области реализуется в рамках поручений губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о необходимости формирования единой градостроительной политики в регионе, направленной на обеспечение комфорта и безопасности жизни жителей в населенных пунктах.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.