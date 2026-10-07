Напротив площади Куйбышева под колеса иномарки попала 85-летняя женщина

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Во вторник, 6 октября, в 18:41 в Ленинском районе Самары 36-летняя женщина за рулем Toyota RAV4 напротив дома №192 по ул. Чапаевской сбила 85-летнюю женщину, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области