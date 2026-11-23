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В воскресенье, 22 ноября, в Сергиевском районе Самарской области два пешехода пострадали в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области