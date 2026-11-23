С 26 по 29 ноября в Центр российской кинематографии "Художественный" покажет фильмы Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" 2026. В течение четырех дней зрители смогут бесплатно посмотреть пять фильмов из России, Беларуси, Эфиопии, Египта, Кубы. Вход свободный (по регистрации).
"Бриллиантовая бабочка" — проект, направленный на развитие международного культурного обмена и поддержку независимого кино евразийского региона. Организатор показов — Российский фонд культуры. Идейным вдохновителем создания Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" стал режиссер Никита Михалков.
В программе показов:
26 ноября, 18:00 — "Красавица" (12+) Россия, 2026, историческая драма. Режиссер: Антон Богданов.
Фильм основан на реальных событиях и повествует о героических усилиях сотрудников Ленинградского зоосада по спасению животных в годы блокады, в особенности самой известной его обитательницы — бегемотихи по кличке Красавица.
Регистрация по ссылке.
27 ноября, 18:00 — "Переломный момент" (16+) Беларусь, 2026, спортивная драма. Режиссер: Дмитрий Сорока.
Артем Савичев — юный чемпион по академической гребле. После роковой поломки лодки и унизительного провала на глазах у всей школы его карьера летит под откос. Травма ноги, насмешки бывших друзей и предательство девушки лишь начало его падения. Изгнанный из сборной новым тренером, оказавшись фактически на дне, он находит тех, кто ему нужен: молчаливого силача Степу, шутника Ярика и "ботаника" Никиту. Под руководством старого тренера Ивана Алексеевича и его колкой, но чуткой внучки Насти они начинают путь к преодолению себя.
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29 ноября, 16:30 — "Мекенет" (18+) Эфиопия, 2025, семейная драма. Режиссер: Серкадис Мегабияу.
Берихун, образцовый эфиопский солдат с безупречной репутацией, внезапно покидает линию фронта вместе с двумя однополчанами. Глубокой ночью они врываются в дом Алемайеху — высокопоставленного и авторитетного чиновника. То, что начиналось как незаконное вторжение, стремительно перерастает в ночь хаоса, страха и разоблачений. Сочетая черный юмор с напряженной драмой и саспенсом, фильм предлагает зрителю захватывающее и атмосферное повествование.
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28 ноября, 18:00 — "В мечтах… живет любовь?" (18+) Египет, 2025, мелодрама. Режиссер: Сара Розик.
Университетский профессор Юсуф предпочитает жить спокойно и уединенно. Но все меняется, когда одна из студенток просит его помочь ей наладить отношения с возлюбленным. Все глубже и глубже проникая в эмоциональное состояние девушки, Юсуф оказывается в центре сложного любовного треугольника. Стираются границы между мечтами и реальностью, пробуждая чувства, которые, как ему казалось, давно остались в прошлом.
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29 ноября, 18:00 — "Улица 232" (18+) Куба, 2026, драма. Режиссер: Руди Мора.
Известного кинорежиссера Атилу Ромеро внезапно настигает тяжелая болезнь, которая серьезно ограничивает его физические возможности. В этот сложный момент друзья и члены семьи, в том числе единственный сын, отворачиваются от него. Молодой парень Абель, снимающий комнату в его доме, бросает все, чтобы поддержать Атилу, когда он остается совсем один.
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Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?