С 26 по 29 ноября в Центр российской кинематографии "Художественный" покажет фильмы Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" 2026. В течение четырех дней зрители смогут бесплатно посмотреть пять фильмов из России, Беларуси, Эфиопии, Египта, Кубы. Вход свободный (по регистрации).

"Бриллиантовая бабочка" — проект, направленный на развитие международного культурного обмена и поддержку независимого кино евразийского региона. Организатор показов — Российский фонд культуры. Идейным вдохновителем создания Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" стал режиссер Никита Михалков.

В программе показов:

26 ноября, 18:00 — "Красавица" (12+) Россия, 2026, историческая драма. Режиссер: Антон Богданов.

Фильм основан на реальных событиях и повествует о героических усилиях сотрудников Ленинградского зоосада по спасению животных в годы блокады, в особенности самой известной его обитательницы — бегемотихи по кличке Красавица.

Регистрация по ссылке.

27 ноября, 18:00 — "Переломный момент" (16+) Беларусь, 2026, спортивная драма. Режиссер: Дмитрий Сорока.

Артем Савичев — юный чемпион по академической гребле. После роковой поломки лодки и унизительного провала на глазах у всей школы его карьера летит под откос. Травма ноги, насмешки бывших друзей и предательство девушки лишь начало его падения. Изгнанный из сборной новым тренером, оказавшись фактически на дне, он находит тех, кто ему нужен: молчаливого силача Степу, шутника Ярика и "ботаника" Никиту. Под руководством старого тренера Ивана Алексеевича и его колкой, но чуткой внучки Насти они начинают путь к преодолению себя.

Регистрация по ссылке.

29 ноября, 16:30 — "Мекенет" (18+) Эфиопия, 2025, семейная драма. Режиссер: Серкадис Мегабияу.

Берихун, образцовый эфиопский солдат с безупречной репутацией, внезапно покидает линию фронта вместе с двумя однополчанами. Глубокой ночью они врываются в дом Алемайеху — высокопоставленного и авторитетного чиновника. То, что начиналось как незаконное вторжение, стремительно перерастает в ночь хаоса, страха и разоблачений. Сочетая черный юмор с напряженной драмой и саспенсом, фильм предлагает зрителю захватывающее и атмосферное повествование.

Регистрация по ссылке.

28 ноября, 18:00 — "В мечтах… живет любовь?" (18+) Египет, 2025, мелодрама. Режиссер: Сара Розик.

Университетский профессор Юсуф предпочитает жить спокойно и уединенно. Но все меняется, когда одна из студенток просит его помочь ей наладить отношения с возлюбленным. Все глубже и глубже проникая в эмоциональное состояние девушки, Юсуф оказывается в центре сложного любовного треугольника. Стираются границы между мечтами и реальностью, пробуждая чувства, которые, как ему казалось, давно остались в прошлом.

Регистрация по ссылке.

29 ноября, 18:00 — "Улица 232" (18+) Куба, 2026, драма. Режиссер: Руди Мора.

Известного кинорежиссера Атилу Ромеро внезапно настигает тяжелая болезнь, которая серьезно ограничивает его физические возможности. В этот сложный момент друзья и члены семьи, в том числе единственный сын, отворачиваются от него. Молодой парень Абель, снимающий комнату в его доме, бросает все, чтобы поддержать Атилу, когда он остается совсем один.

Регистрация по ссылке.