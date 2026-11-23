В Москве в рамках Транспортной недели 2026 года подвели итоги реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" в части дорожной деятельности. Самарская область вошла в число лучших регионов страны, получив диплом за высокий уровень финансовой дисциплины.
Памятные дипломы и символические золотые катки лидерам отрасли вручили заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин и Министр транспорта Дмитрий Ядров.
Выступая на церемонии, Марат Хуснуллин подчеркнул, что совершенствование дорожной инфраструктуры является одним из ключевых условий для прогресса государства, усиления его экономического потенциала и повышения благосостояния граждан. Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день 85% дорог в крупнейших городских агломерациях уже приведено в нормативное состояние, а до 2030 года планируется улучшить качество жизни в 2160 опорных населенных пунктах на 30%.
"Развитие дорог имеет огромное значение для развития страны. Эти результаты были бы невозможны без усилий региональных команд. Хочу поблагодарить всех руководителей награждаемых сегодня регионов и учреждений за их добросовестную работу и бесценный вклад в развитие российской дорожной отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. Ведь по дорогам ездит каждый житель, и все, что мы делаем, касается каждого", — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Оценка дорожной деятельности субъектов РФ в рамках нацпроекта велась по ряду критериев, среди которых: достижение показателей эффективности реализации программ дорожной деятельности, исполнительская и финансовая дисциплина, качество реализации объектов, а также организация информационного сопровождения нацпроекта и системы общественного контроля.
За высокую финансовую дисциплину и ответственный подход к расходованию средств дипломы получили представители Самарской, Астраханской и Воронежской областей.
Общими лидерами, достигшими наилучших показателей национального проекта "Инфраструктура для жизни" по итогам 2026 стали: Амурская, Пензенская, Рязанская области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, республики Адыгея, Дагестан, Марий Эл, а также Кабардино-Балкарская Республика и Чеченская Республика.
Отдельно наградили команду Луганской Народной Республики за лучшие показатели среди воссоединенных регионов. Дипломами за прогресс реализации мероприятий нацпроекта отметили проектные офисы Курской области, республик Алтай и Башкортостан. За высокое качество реализации объектов нацпроекта были награждены Московская и Тульская области, а также Ставропольский край. За эффективное информационное сопровождение национального проекта дипломы вручили командам Брянской, Вологодской и Саратовской областей.
Также высокую оценку получили подведомственные Росавтодору федеральные казенные учреждения за слаженное взаимодействие с регионами. В частности, ФКУ ДСД "Дальний Восток" наградили за слаженную работу с дорожниками Хабаровского и Приморского краев, ФКУ Упрдор "Россия" — за сотрудничество с коллегами из Новгородской области, ФКУ Упрдор "Тамань" — за взаимодействие с Донецкой Народной Республикой, а ФКУ "Новороссия" — за совместную работу в Херсонской и Запорожской областях.
Последние комментарии
Нужно смотреть в будущее, а не бюджет. Нужна магистраль в городе, чтобы пролететь весь город без остановок, в нужном районе свернуть и уже там торчать в пробках. Зачем нам за бешеные деньги очередной источник пробок. Смотрите на Казань и Уфу. Или мы будем вечной деревней?
По отсутствию мест для строительства спортивных объектов. Есть гигантские «неосвоенные» территории заводов. Там прекрасно уместятся спортивные комплексы, новые театры и парки. А вот дома можно прекрасно строить в районах с ветхим жильем. Снесли ветхое - построили новое.
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru