Страховой Дом ВСК в третий раз стал лауреатом Национальной премии "Бренд года в России 2026" в номинации "Услуги безопасности и страхования".

Торжественная церемония награждения состоялась 19 ноября в Демонстрационном зале ГУМа в Москве. Бренды соревновались в двух лигах — высшей и первой. Победителей высшей лиги жюри выбирало среди отечественных брендов с широкой географией продаж и значительной потребительской базой.

Страховой Дом ВСК получил награду в номинации "Услуги безопасности и страхования". Профессиональное жюри высоко оценило прежде всего клиентоцентричный подход компании, качество сервисов для клиентов и партнеров, а также многолетнюю успешную работу на страховом рынке страны. Так, компания в феврале 2027 года отметит свой 35-летний юбилей.

"Бренд года в России 2026" — премия, отмечающая наиболее яркие достижения отечественных и зарубежных брендов, работающих в России. Ее цели — повышение доверия потребителей к компаниям, продвижение успешных продуктов и услуг, а также рост узнаваемости и спроса на них.