Страховой Дом ВСК в третий раз стал лауреатом Национальной премии "Бренд года в России 2026" в номинации "Услуги безопасности и страхования".
Торжественная церемония награждения состоялась 19 ноября в Демонстрационном зале ГУМа в Москве. Бренды соревновались в двух лигах — высшей и первой. Победителей высшей лиги жюри выбирало среди отечественных брендов с широкой географией продаж и значительной потребительской базой.
Страховой Дом ВСК получил награду в номинации "Услуги безопасности и страхования". Профессиональное жюри высоко оценило прежде всего клиентоцентричный подход компании, качество сервисов для клиентов и партнеров, а также многолетнюю успешную работу на страховом рынке страны. Так, компания в феврале 2027 года отметит свой 35-летний юбилей.
"Бренд года в России 2026" — премия, отмечающая наиболее яркие достижения отечественных и зарубежных брендов, работающих в России. Ее цели — повышение доверия потребителей к компаниям, продвижение успешных продуктов и услуг, а также рост узнаваемости и спроса на них.
Последние комментарии
Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая