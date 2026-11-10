Экран iPhone Duo дал трещину: эксперты ВСК объяснили, в каких случаях можно получить выплату при поломке нового смартфона

Вскоре после выхода складного iPhone Duo в соцсетях стали появляться сообщения о трещинах на внутренних экранах устройств. Эксперты Страхового Дома ВСК рассказали, какие части смартфонов можно застраховать, от каких событий защищает полис и что делать, если устройство повреждено.

Защита экрана

Один из вариантов полиса для смартфона — оформление защиты только на его дисплейный модуль. Она актуальна для устройств с дорогостоящими и технологически сложными экранами, ремонт которых может потребовать значительных затрат. При этом выплата при повреждении экрана может доходить до половины стоимости смартфона. Застраховать можно новый смартфон непосредственно в день его приобретения.

Страхование всего устройства

Если необходима защита не только экрана, но и смартфона целиком, можно застраховать устройство сроком на один год.

В этом случае страхование предусматривает возмещение ущерба при механическом повреждении, а также при утрате или гибели техники в результате предусмотренных договором событий, например, из-за пожара, удара молнии, кражи, взрыва, воздействия электроэнергии и других.

Защита от поломок после окончания гарантии

Отдельно в полисе можно предусмотреть защиту от неисправностей, которые возникают после окончания заводской гарантии, как правило, через год после использования устройства. Такие программы рассчитаны на два, три или пять лет. Страховое покрытие распространяется на неисправности, возникшие по причинам, на которые распространялась бы гарантия производителя в период ее действия.

При этом важно различать производственный брак и повреждения, возникшие в процессе эксплуатации. Дефекты изготовления не относятся к страховым случаям: в период действия гарантии за их устранение отвечает производитель или продавец. Если же смартфон поврежден в результате события, предусмотренного договором страхования, владельцу необходимо обратиться в страховую компанию и сообщить о произошедшем.

Смартфон давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни, поэтому его повреждение может обернуться не только неудобствами, но и существенными расходами. Страхование техники помогает чувствовать себя спокойнее при использовании дорогостоящего устройства и не беспокоиться о том, что случайное повреждение приведет к незапланированным затратам.