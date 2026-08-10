Сбер: в Самарской области на 74% выросло страхование от укусов клеща

По данным Сбера, с января по июнь 2026 года число застрахованных по программе защиты от последствий укусов клеща жителей Самарской области превысило 5,5 тысячи. Это на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство клиентов, защищённых таким полисом, проживают в Новосибирской области и Красноярском крае (по 9%), Иркутской области (8%), Москве, Челябинской и Свердловской областях (по 6%), Алтайском крае (5%), Санкт-Петербурге, Кемеровской и Московской областях (по 3%).

Полис для защиты от последствий укуса клеща покрывает всю необходимую медицинской помощь — от удаления паразита и исследования на инфекции до осмотра пострадавшего человека врачами, экстренной профилактики энцефалита, а также лечения заболеваний, причиной которых может стать клещ.

Наталья Харина, директор медицинского страхования СберСтрахования:

"Клещи являются переносчиками опасных болезней: энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. Инфекции попадают в кровь вместе со слюной паразита, важно не пытаться снять его самостоятельно и оперативно обратиться к врачу. Однако, по нашей статистике, только при каждой второй консультации у специалистов есть возможность исследовать клеща и определить, мог ли он заразить человека. Чаще всего в прошлом году за медицинской помощью из-за укуса обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей".

Спикер Поволжского банка:

"Многие ошибочно считают, что пик активности клещей в конце лета уже позади, однако в августе и сентябре вероятность встречи с ними по-прежнему остаётся высокой. По данным Роспотребнадзора по региону, с начала эпидемического сезона за медицинской помощью обратились более 3,6 тысячи человек, а возбудителя боррелиоза лаборатории находят примерно у каждого одиннадцатого исследованного паразита. Снизить риск помогут простые меры предосторожности: светлая одежда с длинными рукавами и плотными манжетами, заправленные в обувь брюки, репелленты и самостоятельные осмотры. Мы видим, что востребованность защиты от клещей в Самарской области растёт. Страховой полис позволяет упростить процесс организации необходимой помощи: достаточно связаться со страховой компанией, и специалисты направят вас в ближайшую клинику".